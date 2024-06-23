Теракты в Дагестане. Спецэфир РБК
Обсуждаем в спецэфире телеканала РБК произошедшие в Махачкале и Дербенте атаки. Боевики совершили нападения на синагоги, церкви и полицейских. По последним официальным данным, погибли шесть силовиков, 12 ранены. Также был убит протоиерей православной церкви Николай Котельников, ему было 66 лет.
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