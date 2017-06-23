В Подмосковье завели дело после обмана дольщиков на 700 млн руб.

В Подмосковье завели дело против гендиректора фирмы, привлекшей 700 млн руб. дольщиков на строительство жилого комплекса, который за три года не построили и на 20%

Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Щелковская городская прокуратура Московской области по итогам проверки завела дело против коммерческой фирмы, которая привлекла деньги дольщиков, не выполнив в срок строительство многоквартирных домов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, в поселке Литвиново Щелковского района генеральный директор коммерческой фирмы (имя директора и название фирмы не указываются) собрал у граждан около 700 млн руб. на строительство многоэтажек. Деньги были получены организацией еще до государственной регистрации договоров долевого участия.

Начавшееся в 2014 году строительство должно было быть завершено осенью 2016 года. На данный момент степень готовности домов составляет 20%, заявили в прокуратуре.

Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет, который возбудил в отношении директора строительной фирмы уголовное дело по ч. 1 ст. 200.3 УК РФ («привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере»).

В посте сообщества во «ВКонтакте» «Мы живем в Щелково» со ссылкой на администрацию района говорится, что дело возбуждено в отношении директора строительной компании «ГТ-ТЭС «Трубино».

По данным cian.ru «ГТ-ТЭС «Трубино» строит три десятиэтажных многоквартирных жилых дома в ЖК «Трубино» в Щелковском районе Подмосковья, в поселке Литвиново. Дома рассчитаны на 700 квартир: студий, одно-, двух- и трехкомнатных. Площадь квартир всех видов не превышает 50 кв. м. Район, в котором строится ЖК «Трубино», расположен в 27 км от Москвы. Кроме того, фирма строит ЖК «Литвиново сити».