В вашингтонском метро столкнулись два поезда

В Вашингтоне в результате столкновения двух поездов в метро погибли по меньшей мере 6 человек и еще 70 получили ранения, передает Associated Press со ссылкой на заявление мэра города Адриана Фенти.

Ранее сообщалось о 4 погибших и 12 пострадавших. Мэр столицы США назвал аварию самой кровавой трагедией в истории столичного метро.

По словам спасателей, столкновение произошло на открытом участке метро. В один из поездов, который ожидал своей очереди, чтобы подъехать к станции, врезался следовавший за ним состав.

Трагедия случилась в час пик - примерно в 17:00 по местному времени (01:00 мск). На место трагедии прибыли свыше 200 пожарных, которые в настоящее время продолжают спасательные работы.