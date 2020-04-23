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Совфед и Минюст проработают вопрос о штрафах за брошенные автомобили

В настоящее время штрафы с владельцев брошенных на улицах и во дворах автомобилей взимаются только в некоторых регионах
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Совет Федерации и Министерство юстиции проработают внесение в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправок, принятие которых позволит ввести на всей территории страны штрафы, которые сейчас взыскиваются только в некоторых регионах.

«Мы выбрали наиболее типичные для всех регионов нарушения и хотим их включить в кодекс. И предлагаем, чтобы протоколы по ним имели право составлять должностные лица субъектов и органов местного самоуправления. Над этим мы сейчас работаем», — заявила ТАСС первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Ирина Рукавишникова.

По ее словам, в КоАП, в частности, предлагается включить нормы, запрещающие бросать во дворах бесхозные автомобили, а также парковаться на газонах, детских и спортивных площадках и мыть транспорт в неположенных местах. С физических лиц за такие нарушения предлагается взимать штрафы в размере до 5 тыс. руб., с компаний — до 35 тыс. руб.

Сейчас штрафы с владельцев брошенных на улицах и во дворах автомобилей взимаются только в некоторых регионах России. Например, в Санкт-Петербурге за «хранение разукомплектованного транспортного средства, препятствующего осуществлению мероприятий по содержанию объектов благоустройства», с физического лица может быть взыскан штраф 3–5 тыс. руб. Под разукомплектованным, согласно закону, понимается сгоревший автомобиль или же такой, у которого отсутствуют какие-то важные детали — капот, дверь, колеса и т.д.

В Москве закон не предусматривает взимания штрафов с владельцев брошенных машин, такие автомобили предписано отправлять на спецстоянку, а затем утилизировать. Зато в Москве, как и в Петербурге, полагается штраф 3–5 тыс. руб. за парковку на газонах, детских и спортивных площадках. За мойку машины в неположенном месте в столице может быть взыскан штраф 1–3 тыс. руб., в Петербурге — 1–5 тыс. руб.

В федеральный КоАП также предлагается включить статьи, предусматривающие введение штрафов за:

  • складирование и хранение в непредусмотренных для этого местах строительных материалов;
  • нарушение правил проведения земляных работ;
  • самовольную установку рекламных конструкций, металлических гаражей и других сооружений;
  • невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов;
  • порчу или уничтожение деревьев, кустарников и газонов, самовольную вырубку деревьев и невырубку усохших или поврежденных деревьев, представляющих угрозу безопасности граждан;
  • подтопление улиц и тротуаров после дождя или в результате таяния снега, которое препятствует движению пешеходов и машин.

В феврале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас высказал мнение, что проект нового КоАП получился достаточно хорошим. Рукавишникова отмечала, что власти регионов настаивали на включении в кодекс наиболее типичных, распространенных на всей территории страны составов административных правонарушений.

«Это нарушение тишины и покоя граждан, семейно-бытовое дебоширство, нанесение надписей, рисунков в общественных местах, попрошайничество и другие. Во‑первых, это облегчит администрирование по этим составам, во‑вторых, наведет порядок в региональной законодательной практике, поскольку много проблем возникало в части противоречия региональных норм федеральным», — пояснила сенатор.

Автор: Евгений Калюков
Теги: штраф, Минюст, Совет Федерации, автомобили
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