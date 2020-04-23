Совфед и Минюст проработают вопрос о штрафах за брошенные автомобили

В настоящее время штрафы с владельцев брошенных на улицах и во дворах автомобилей взимаются только в некоторых регионах

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Совет Федерации и Министерство юстиции проработают внесение в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправок, принятие которых позволит ввести на всей территории страны штрафы, которые сейчас взыскиваются только в некоторых регионах.

«Мы выбрали наиболее типичные для всех регионов нарушения и хотим их включить в кодекс. И предлагаем, чтобы протоколы по ним имели право составлять должностные лица субъектов и органов местного самоуправления. Над этим мы сейчас работаем», — заявила ТАСС первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Ирина Рукавишникова.

По ее словам, в КоАП, в частности, предлагается включить нормы, запрещающие бросать во дворах бесхозные автомобили, а также парковаться на газонах, детских и спортивных площадках и мыть транспорт в неположенных местах. С физических лиц за такие нарушения предлагается взимать штрафы в размере до 5 тыс. руб., с компаний — до 35 тыс. руб.

Сейчас штрафы с владельцев брошенных на улицах и во дворах автомобилей взимаются только в некоторых регионах России. Например, в Санкт-Петербурге за «хранение разукомплектованного транспортного средства, препятствующего осуществлению мероприятий по содержанию объектов благоустройства», с физического лица может быть взыскан штраф 3–5 тыс. руб. Под разукомплектованным, согласно закону, понимается сгоревший автомобиль или же такой, у которого отсутствуют какие-то важные детали — капот, дверь, колеса и т.д.

В Москве закон не предусматривает взимания штрафов с владельцев брошенных машин, такие автомобили предписано отправлять на спецстоянку, а затем утилизировать. Зато в Москве, как и в Петербурге, полагается штраф 3–5 тыс. руб. за парковку на газонах, детских и спортивных площадках. За мойку машины в неположенном месте в столице может быть взыскан штраф 1–3 тыс. руб., в Петербурге — 1–5 тыс. руб.