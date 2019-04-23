Минпросвещения предложило разделить учителей на старших и ведущих

Две новые должности — старший учитель и ведущий учитель — ведомство планирует ввести в школах для того, чтобы сформировать в стране систему учительского профессионального роста

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минпросвещения подготовило и опубликовало проект постановления о введении в школах двух новых должностей — старший учитель и ведущий учитель​. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что расширение номенклатуры нужно для того, чтобы сформировать национальную систему учительского роста, направленную на установление уровней владения профессиональными компетенциями.

В обязанности старшего учителя предлагается ввести проектирование и координацию участия педагогов в разработке образовательных программ общего образования, которые учитывали бы особенности обучающихся, а также методическое сопровождение деятельности педагогов. Старшим учителем сможет стать педагог, который имеет соответствующее высшее или среднее профессиональное образование, стаж работы учителем не менее пяти лет, а также первую или высшую квалификационную категорию по должности «учитель».

Ведущий учитель, помимо уже установленных обязанностей, должен будет заниматься интеграцией профессиональной деятельности педагогических работников (учителей, психологов, дефектологов и социальных педагогов) и педагогическим наставничеством. На эту должность сможет претендовать лицо, которое имеет высшее образование по укрупненной группе направлений подготовки «Образование и педагогические науки» и профилю преподаваемого предмета, дополнительное образование, стаж работы учителем не менее десяти лет, а также высшую квалификационную категорию учителя.

Новые должности, указывается в проекте постановления, планируется ввести в рамках федерального проекта «Учитель будущего» и нацпроекта «Образование», который утвердили майским указом президента в прошлом году.