Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Спортсмен, четырежды ставший чемпионом России, в будущем планирует стать тренером

Максим Ковтун (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун решил завершить свою карьеру. Об этом спортсмен заявил в интервью «РИА Новости».

«Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет», — пояснил он.

Ковтун сказал, что у него есть «четкое ощущение», что он сделал все, на что был способен. В будущем он планирует начать карьеру тренера.

В августе 2017 года спортсмен получил травмы ноги и спины. Ковтун в интервью говорит, что «это уже на всю жизнь» и что у его организма недостаточно сил, чтобы занимать первые места в мире в фигурном катании.

Ковтуну 23 года, он начал кататься на коньках в четырехлетнем возрасте. Дважды он завоевал «серебро» на чемпионатах Европы, дважды — на командном чемпионате мира. Чемпионом России он становился в 2014-м, 2015-м, 2016-м и 2019 году. Кроме того, в сезоне 2012/13 он выиграл в финале Гран-при среди юниоров.