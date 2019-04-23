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Беглов предложил заново обсудить создание судебного квартала в Питере
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что властям нужно заново обдумать строительство квартала, в котором будет находиться Верховный суд. По его словам, вопрос необходимо обсудить с жителями
Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

На совещании с членами городского правительства Беглов заявил, что необходимо обсудить с жителями города будущее территории, на которой в последнее время планировалось судейского квартала. По его словам, вопрос требует серьезной переоценки с точки зрения пользы для жителей и гостей города, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

«Это уникальная площадка. Рядом Петропавловская крепость, стрелка Васильевского, Зимний дворец — все самые важные архитектурные шедевры. Мы это должны учитывать», — сказал Беглов.

Исполняющий обязанности губернатора выразил сомнение в том, что кто-либо учитывал общественное мнение в этом вопросе.

Осенью прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что в управлении делами президента признали факт срыва сроков строительства квартала в центре Санкт-Петербурга, куда должен был переехать Верховный суд. Указывалось, что за два года так и не удалось освоить выделенные на это 22 млрд руб.

Кроме того, ФГБУ «Управление заказчика объектов в СЗФО» предъявило подрядчику — ФГУП РСУ претензию о неустойке почти на 15 млрд руб. Это составляет почти половину стоимости всего госконтракта на строительство судебного квартала (35,743 млрд руб.).
Теги: Санкт-Петербург, Александр Беглов
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