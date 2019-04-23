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Верховный суд отклонил иск о приеме в детские сады Москвы без регистрации
Верховный суд отказался отменять приказ Минобрнауки, из-за которого семьи без постоянной регистрации в Москве не могли устроить детей в детсады столицы. Формально приказ не является основанием для отказа, говорят в Минпросвещения
Фото: Сергей Дуванов / ТАСС

Почему суд не поддержал отмену приказа

Верховный суд 23 апреля не стал отменять пункты приказа Министерства образования и науки «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» от 2014 года, из-за которых нужно предъявлять регистрацию при зачислении ребенка в детский сад, передает корреспондент РБК.

Иск к Министерству просвещения по этому вопросу подала правозащитная организация «Гражданское содействие» от лица нескольких проживающих в Москве семей. Хотя суд не отменил приказ, он согласился с «Гражданским содействием», что отсутствие регистрации не должно быть препятствием для зачисления детей в детские сады.

В этой части с организацией согласны и юристы Минпросвещения (в мае 2018 года Минобрнауки разделили на два ведомства: Минпросвещения, которое занимается школами и дошкольным образованием, и Министерство науки и высшего образования). «По этой причине мы еще не решили, будем ли подавать апелляцию. Возможно, решение суда будет сформулировано таким образом, что мы сможем его использовать для решения подобных проблем и без отмены приказа», — заметила юрист «Гражданского содействия» Мария Красова​.

Что оспаривали правозащитники

Правозащитники хотели оспорить пункты приказа, согласно которым при подаче документов на зачисление в дошкольные учреждения семья ребенка должна предоставить свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Претензии правозащитников касались и способа подачи заявления для зачисления в детсады. Его можно подать только через специальный городской портал, где необходимо указать адрес московской прописки или регистрации. В случае указания вымышленного или несоответствующего действительности адреса, заявление не примут, поскольку вся информация проверяется по базам МВД.

Приказ Минобрнауки противоречит ст. 43 Конституции (гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях), полагают в «Гражданском содействии». ​К иску прилагались истории четырех семей, чьих детей не приняли в детские сады Москвы, говорит Красова. В случае если у родителей была временная регистрация в Москве, их ставили в очередь, которая не двигалась, и по наступлению семи лет дети просто шли в школу.

Почему власти не видят в приказе нарушений

В пресс-службе Министерства просвещения РБК заявили, что приказ не противоречит Конституции и не ущемляет права москвичей без регистрации. «Каждый ребенок, проживающий на территории нашей страны, имеет право на получение дошкольного образования вне зависимости от места проживания, и задача территориальных органов полностью обеспечить реализацию данного права», — указали в ведомстве. Пункты 9 и 13 приказа, которые оспаривали правозащитники, соответствуют нормам международного права и положениям Конституции.

«Подчеркнем, что порядком не установлено требование к обязательному наличию регистрации ребенка по месту жительства, а установлена возможность предъявления свидетельства или другого документа, содержащего сведения о регистрации по месту жительства или по месту пребывания», — указали в Минпросвещения. В ведомстве также обратили внимание, что учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования и проживающих на территории соответствующих муниципальных образований, осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.​​

​В теории запрета действительно нет, но на практике формулировка приказа становится основанием для местных властей для отказа семьям без постоянной регистрации в Москве, резюмировала Красова.

Автор: Полина Звездина
При участии: Михаил Нестеркин
Теги: детсад, Москва, Верховный Суд
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