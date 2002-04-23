Еще мисочку пива - за меня и моего хозяина

Как известно, собаки - самые верные и преданные существа на свете. И преданность своим хозяевам они проявляют даже после их смерти. Так, терьер по имени Плуто продолжает "дело" своего хозяина, скончавшегося месяц назад, - пес совершает ежедневный рейд по барам, куда он привык сопровождать хозяина на протяжении многих лет.

Бывший моряк Арнольд Миллард по прозвищу Сунер, проживавший в городе Физерстоун, Вест Йоркшир, слыл завсегдатаем четырех местных пивных заведений, которые ежедневно обходил одно за другим, останавливаясь в каждом, чтобы пропустить кружку-другую пива, закусив чипсами. В этом каждодневном рейде его всегда сопровождал верный пес по имени Плуто, и посетители баров уже привыкли к неразлучной парочке. Но случилось так, что месяц назад в возрасте семидесяти трех лет Арнольд скончался от сердечного приступа, и четырнадцатилетний пес Джек Рассел Плуто остался один. Тем не менее, к вящему удивлению жителей Физерстоуна, Плуто, не оставил свою многолетнюю привычку и, как и при жизни хозяина, продолжает ежедневно посещать те же пивные заведения.

Сперва Плуто заходит в бар "Клуб номер один", хозяйка которого Мэри Шарп и приютила оставшегося без хозяина пса. "Нет ничего удивительного в том, что Плуто продолжает ходить по барам, - говорит миссис Шарп. - Ведь он привык к этому с щенячьего возраста. Для Сунера самыми счастливыми в жизни были те моменты, когда в руке он держал кружку пива, а Плуто сидел у его ног, - продолжает Мэри Шарп. - Обычно день приятелей начинался с сэндвича с чаем для Сунера и кошачьими консервами для Плуто. Затем Сунер пропускал бутылочку пива, не забыв поделиться с верным псом, и друзья пускались в рейд по городским барам."

Второй "порт захода" в рейде Плуто - это "Гостиница Физерстоун", что расположена прямо через дорогу от заведения Мэри Шарп. Затем Плуто рысит в находящийся примерно в километре оттуда бар "Отдых путника" и заканчивает свой "обход" в "Клубе рабочих Физерстоуна". "Сунер жил один, его семьей был только Плуто, и они никогда не разлучались, - говорит управляющий "Клуба" Харольд Бокс. - И то, что Плуто продолжает в одиночку посещать те места, где он привык быть с хозяином, говорит о том, что это очень верный пес."

The Sun