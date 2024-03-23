Как спасатели разбирают завалы в «Крокус Сити Холле». Видео

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Спасатели МЧС разбирают завалы в зрительном зале «Крокус Сити Холла». На кадрах видно, что помещение полностью выгорело — в нем обрушилась крыша, обгорели стены, сгорели сидения. В зале должен был пройти концерт группы «Пикник». Перед концертом зрители услышали, как террористы открыли стрельбу в ТЦ и стал убегать из зала. После этого в помещение ворвались нападавшие и начали стрелять из автоматов. Боевики облили сидения легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли ее.