Новые кадры тушения пожара в «Крокус Сити Холл»
Пожарные продолжают тушить огонь на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Пожар был локализован на площади в 12,9 тыс. кв. м. Во время теракта по крайней мере 40 человек погибли, более 100 — пострадали.
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
Новые кадры с тушением пожара в «Крокусе»
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