 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Новые кадры тушения пожара в «Крокус Сити Холл»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Новые кадры тушения пожара в «Крокус Сити Холл»
Video

Пожарные продолжают тушить огонь на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Пожар был локализован на площади в 12,9 тыс. кв. м. Во время теракта по крайней мере 40 человек погибли, более 100 — пострадали.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться

Новые кадры с тушением пожара в «Крокусе»

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокуса» из-за сильного задымления

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Пожар
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 01:40
Гладков сообщил об атаке дрона на предприятие в Белгородской области Политика, 01:32
Дептранс снял ограничения, введенные после атаки на «Крокус Сити» Общество, 01:30
Новые кадры тушения пожара в «Крокус Сити Холл» Общество, 01:28
Мурашко сообщил о состоянии госпитализированных после теракта в «Крокусе» Политика, 01:22
РЖД разрешили вернуть билеты без сбора после теракта в «Крокус Сити» Общество, 01:05
В Санкт-Петербурге усилили меры безопасности Политика, 01:00
Пожар в «Крокус Сити» локализовали на 13 тыс. кв. м Общество, 00:58
Посольство США объяснило публикацию предупреждения о теракте в Москве Политика, 00:55
Франция, Великобритания, Испания и Италия осудили теракт в «Крокусе» Политика, 00:53
Воробьев провел оперативный штаб по теракту в «Крокус Сити Холле» Общество, 00:49
Минюст внес в реестр иноагентов «Викимедиа РУ» и ведущего Набутова Политика, 00:49
СОБР покинул горящий «Крокус Сити» из-за невозможности там находиться Общество, 00:46
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в теракте Общество, 00:42