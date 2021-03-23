МВД завело дело по факту утечки данных переболевших COVID москвичей

Полиция завела дело по факту утечки личных данных москвичек, переболевших COVID-19. Об утечке персональной информации 100 тыс. человек стало известно в декабре, причиной случившегося столичные власти назвали человеческий фактор

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Полиция завела уголовное дело из-за массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

О заведении уголовного дела депутату в ответ на его запрос сообщил начальник столичного главка МВД Олег Баранов. Дело заведено по ч. 1 ст. 273 УК (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Максимальное наказание по ней составляет четыре года лишения свободы и штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до 18 месяцев.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение лиц, причастных к противоправной деятельности», — говорится в ответе московского управления МВД.

Об утечке личных данных в декабре сообщил Telegram-канал Readovka. В попавшей в интернет базе оказались данные 300 тыс. переболевших коронавирусом москвичей, в том числе их имена, адреса проживания и регистрации, а также «вся информация о течении болезни и заборах анализов», писал канал. Из-за утечки данных власти Москвы начали проверку.