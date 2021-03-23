МВД завело дело по факту утечки данных переболевших COVID москвичей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 23 мар, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 23 мар, 13:47
Актера сериала «След» отправили под домашний арест за угрозы инспектору Общество, 00:09 Эксперты заявили об опасности краткосрочных долгов регионов Экономика, 00:00 Насколько велика угроза долгосрочной стагнации после пандемии Мнение, 00:00 Аналитики предсказали сокращение доходов банков при стабилизации рубля Финансы, 00:00 Футболист «Атлетико» потерял сознание на тренировке. Видео Спорт, 23 мар, 23:59 Трусова или Щербакова. Что важно знать о ЧМ по фигурному катанию Спорт, 23 мар, 23:35 Собчак назвала правильной проверку «скопинского маньяка» после интервью Общество, 23 мар, 23:35 МВД завело дело по факту утечки данных переболевших COVID москвичей Общество, 23 мар, 23:19 СМИ узнали о пуске КНДР нескольких ракет Политика, 23 мар, 23:04 Зеленский снял санкции с братьев Ананьевых и Башкирской содовой компании Политика, 23 мар, 22:47 Какие исследования и осмотры важно проходить женщинам регулярно. Чек-лист РБК и Инвитро, 23 мар, 22:45 Голикова объяснила нежелание властей вводить второй локдаун в России Общество, 23 мар, 22:30 Арабский фонд объяснил инвестиции РФПИ в Telegram Бизнес, 23 мар, 22:23 Владельцы АЗС предложили шесть мер для снижения цен на бензин Экономика, 23 мар, 22:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

МВД завело дело по факту утечки данных переболевших COVID москвичей

Полиция завела дело по факту утечки личных данных москвичек, переболевших COVID-19. Об утечке персональной информации 100 тыс. человек стало известно в декабре, причиной случившегося столичные власти назвали человеческий фактор
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Полиция завела уголовное дело из-за массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

О заведении уголовного дела депутату в ответ на его запрос сообщил начальник столичного главка МВД Олег Баранов. Дело заведено по ч. 1 ст. 273 УК (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Максимальное наказание по ней составляет четыре года лишения свободы и штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до 18 месяцев.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение лиц, причастных к противоправной деятельности», — говорится в ответе московского управления МВД.

Власти Москвы назвали причину утечки данных переболевших COVID-19
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Об утечке личных данных в декабре сообщил Telegram-канал Readovka. В попавшей в интернет базе оказались данные 300 тыс. переболевших коронавирусом москвичей, в том числе их имена, адреса проживания и регистрации, а также «вся информация о течении болезни и заборах анализов», писал канал. Из-за утечки данных власти Москвы начали проверку.

Позже власти уточнили, что в Сеть утекли данные почти 100 тыс. жителей Москвы, переболевших COVID-19. По словам главы департамента информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы Эдуарда Лысенко, утечка произошла не в результате взлома, а из-за человеческого фактора. «Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры», — объяснял он в декабре.

Эксперты компании Group-IB связали утечку «с недостаточным уровнем зрелости организаций, выступающих операторами таких данных». «Хранить такую информацию в Exсel-таблицах и других файлах без авторизации, паролей, политик доступов и других базовых принципов защиты персональных данных в 2020 году — это как прятаться, закрывая глаза, и думать, что тебя никто не видит. «Цифровая гигиена» должна быть в каждом медицинском учреждении, в каждой организации, имеющей отношение к медтайне или персданным, как бы очевидно это ни звучало», — отметил в беседе с РБК представитель компании. По его словам, такие персональные данные могут использовать для обзвонов, таргетированной рассылки и других типов атак с использованием методов социальной инженерии.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Почему суперспециалистам отказывают в работе и что им делать РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon
Автор
Виктория Полякова
утечка данных уголовное дело Москва коронавирус
Материалы по теме
Власти начали проверку из-за утечки данных переболевших COVID москвичей
Общество
Власти Москвы назвали причину утечки данных переболевших COVID-19
Общество
Мэрия отказалась считать персональными данными номера телефонов москвичей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter