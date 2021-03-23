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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ подал заявку на поставки «Спутника V» в беднейшие страны

Программа COVAX предполагает закупку вакцин за счет более богатых стран и распределение препаратов между бедными. В этом механизме намерена участвовать и Россия, предлагающая вакцину «Спутник V»
Фото: Adnan Abidi / Reuters
Фото: Adnan Abidi / Reuters

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на участие российской вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX, которая предполагает закупку и распределение препаратов между беднейшими странами мира. Об этом директор фонда Владимир Примак сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

«Подана заявка на участие «Спутника V» в программе COVAX», — сказал он.

В программе COVAX участвуют 170 государств. Cтраны со средним и высоким уровнем доходов (их 78) оплачивают приобретение вакцин для 92 стран, которые не могут себе позволить самостоятельную закупку необходимых партий препаратов. От стран-получателей требуется лишь частичная оплата (15%) вакцины. По плану к концу 2021 года таким образом должно быть произведено и равномерно распределено по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса. Вакцинированы должны быть примерно 20% населения планеты.

«Разработка вакцины против COVID-19 — самая насущная задача нашего времени, и в этой гонке нет победителей, пока победа не достанется всем. Глобальная пандемия уже привела к смерти сотен тысяч пациентов и нарушила привычный ход жизни миллиардов людей. Внедрение вакцины не только позволит сократить масштабы трагедии, вызванной смертью людей, и поможет сдержать пандемию, но и предупредит ежемесячные потери мировой экономики в размере $375 млрд», — говорится в описании программы на сайте ВОЗ.

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На постсоветском пространстве в программе COVAX участвуют Украина, Азербайджан, Молдавия и Грузия. Большая часть поставок через эту программу — препарат от AstraZeneca. Также странам поставляют вакцину от Pfizer и BioNTech.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

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По данным РФПИ, к настоящему моменту российская вакцина «Спутник V» одобрена в 56 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Среди стран Евросоюза препарат пока одобрили только Венгрия и Словакия. Его разработчиком является московский Центр им. Гамалеи. Также в России зарегистрированы еще две отечественные вакцины от коронавируса: «КовиВак» Центра им. Чумакова и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Автор
Георгий Тадтаев
Спутник V РФПИ коронавирус COVID-19
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