СМИ узнали о планах отправить новейшие ракетоносцы на Дальний Восток

Отправка подлодок проекта «Борей» Тихоокеанскому флоту позволит восстановить утраченный в последние десятилетия баланс с Северным флотом, отмечают эксперты

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Пять из восьми стратегических ракетоносцев проекта «Борей» будут направлены на Тихоокеанский флот, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

В частности, со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Болтенкова издание указывает, что переброска стратегических ракетоносцев на Дальний Восток производится с целью воссоздать баланс между двумя ударными группировками, на Северном и Тихоокеанском флотах. Он был нарушен в 1990-е годы, когда на севере осталась группировка кораблей 667 БДРМ «Дельфин», а на Тихом океане — лишь одна атомная подводная лодка с баллистическими ракетами на борту. Позже к ней добавились стратегические крейсеры «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

По словам контр-адмирала Всеволода Хмырова, на Дальнем Востоке у подводных лодок есть возможность затаиться у побережья Камчатки, откуда при необходимости можно поразить все стратегические цели.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Корабли проекта «Борей» должны заменить подводные лодки проектов «Кальмар» и «Дельфин», всего до 2021 года их планируется построить восемь. Основу боевой мощи «Бореев» составляют межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». На борту каждого корабля размещаются 16 ракет, которые могут забросить 96 ядерных зарядов на расстояние свыше 9 тыс. км.