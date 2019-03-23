МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве

МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве

Группа людей выстрелила из травматического пистолета в одного мужчину и избила другого. Инцидент произошел в Академическом районе

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 марта, вечером. В полицию поступило сообщение о драке в Академическом районе по адресу: Москва, улица Карьер, д. 2А, с. 1. Согласно открытым данным, по этому адресу располагается бизнес-центр «Карьер 2А».

Группа лиц из хулиганских побуждений совершила как минимум один выстрел в сторону 47-летнего гражданина, в результате он получил огнестрельное ранение в голень. Помимо этого они избили 37-летнего мужчину. У него, уточнили в полиции, «ушибленная рана глаза».

Пострадавших доставили в одно из столичных медучреждений на скорой помощи. Всех остальных участников драки полиция доставила в отдел МВД по Академическому району. В отношении них правоохранители завели уголовное дело о хулиганстве.