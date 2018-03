В Корее готовится крупнейшее в истории страны поглощение

Крупнейший южнокорейский Kookmin Bank намерен приобрести контрольный пакет акций своего конкурента Korea Exchange Bank (KEB). Сделка, в ходе которой будет выкуплено 70,9% акций KEB, оценивается в 7 триллионов вон (7,2 млрд долларов).

По словам представителей Kookmin, банк приобретет 64,6% акций у американской инвестиционной компании Lone Star Funds, а остальные 6,3% будут выкуплены у двух других акционеров.

В конкурсе на покупку пакета акций KEB участвовали также Hana Financial Group Inc. и сингапурская компания DBS Group Holdings Ltd. Однако Lone Star сделал выбор в пользу Kookmin после того, как банк согласился выплатить по 15,4 тысяч вон (15,8 долларов) за акцию, что на 20% больше рыночной цены акций Korea Exchange Bank.

Предстоящее слияние станет крупнейшим в истории страны и позволит Kookmin увеличить общий объем своих активов до 280 миллиардов долларов. По этому показателю банк войдет в десятку крупнейших банков в Азии. В рамках данного проекта сроком на два с половиной года доход по инвестициям Lone Star составит более 3 миллиардов долларов.

Компаниям еще предстоит получить разрешение на проведение сделки от регулирующих органов Южной Кореи. Между тем фондовый рынок страны уже отреагировал на сообщение о поглощении Kookmin Bank своего конкурента ростом акций обоих банков. К закрытию торгов ценные бумаги Kookmin подорожали на 5,13%, а бумаги KEB - на 1,17%. Кorea Composite Stock Price Index (KOSPI) вырос на 0,19% и составил 1 312,26.