Юристы ответили, можно ли получить штраф за громко работающий миксер

Штраф за нарушение тишины из-за работающей бытовой техники получить возможно, но назначить его не просто, поскольку такой шум тяжело замерить. При этом звук работающего миксера может превышать допустимый уровень, рассказали юристы

Фото: Владислав Шатило / РБК

Штраф за превышение уровня громкости от работы бытовой техники, например миксера, получить сложно, поскольку заявителю для этого потребуется экстренный замер уровня громкости, что часто бывает проблематичным. Об этом РБК рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк.

Для того чтобы понять, превышает ли шум допустимые значения, его необходимо замерить, пояснил Грицюк. Замеры производятся с помощью шумомеров — приборов, способных точно фиксировать уровень звука в децибелах (дБ).

Эта процедура проводится для разрешения конфликтных ситуаций с соседями, проверке шумоизоляции, определения источника мешающих звуков. Если уровень шума превышает допустимые значения, то следует обратиться с заявлением в органы внутренних дел и Роспотребнадзор, уточнил юрист.

«Чтобы получить штраф за миксер, нужно экстренно вызвать эксперта, когда сосед решит включить миксер. То есть проблематично произвести замер, поскольку это прерывистый шум, и остается непонятным, когда ждать эксперта, чтобы его замерить. А вот если сосед — это кафе, то это вполне реальная история», — сообщил Грицюк.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго отметил, что допустимый уровень шума — это 55 дБ днем и 45 дБ ночью. «Уровень громкого разговора человека — это 60 дБ. Если вы включите какой-нибудь громко работающий миксер ночью или еще какой-то шумный бытовой прибор, то уровень шума может быть вполне себе выше 45 дБ, и это будет являться нарушением тишины», — рассказал Корчаго.

Юрист также отметил, что назначить подобный штраф непросто, поскольку превышение уровня шума еще нужно зафиксировать. Он добавил, что по ночам выезжает только полиция, поскольку Роспотребнадзор и административно-техническая инспекция обычно в это время не работают. Однако у полиции нет приборов для точного замера уровня шума, поэтому зафиксировать нарушение сложно.

По словам Корчаго, штраф за нарушение тишины небольшой. В Москве он составляет 1–2 тыс. руб. Также есть единый штраф за «нарушение санитарных норм» относительно уровня шума, который не превышает 1 тыс. руб. «Это может быть просто крик, может быть работа бытового прибора, может быть, громко включенная музыка или телевизор. Абсолютно без разницы. Если есть превышение допустимого уровня, то есть нарушение», — рассказал Корчаго.

В России нет единого федерального закона о тишине, осенью 2025 года Госдума отклонила соответствующий проект. Вопросы тишины и соблюдения условий для комфортного проживания граждан регулируются на уровне регионов. За нарушение санитарных норм при эксплуатации жилых и общественных помещений, в том числе превышение допустимого уровня шума, предусмотрены санкции по ст. 6.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП России). Они зависят от статуса нарушителя: для граждан — от 500 до 1 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 1 тыс. до 2 тыс. руб.;

для индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 2 тыс. руб. и возможное приостановление деятельности до 90 суток;

для юридических лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. и приостановление деятельности до 90 суток.