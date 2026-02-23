 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Юристы ответили, можно ли получить штраф за громко работающий миксер

Юрист Грицюк: чтобы оштрафовать за громкий миксер, нужно замерить уровень шума
Штраф за нарушение тишины из-за работающей бытовой техники получить возможно, но назначить его не просто, поскольку такой шум тяжело замерить. При этом звук работающего миксера может превышать допустимый уровень, рассказали юристы
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Штраф за превышение уровня громкости от работы бытовой техники, например миксера, получить сложно, поскольку заявителю для этого потребуется экстренный замер уровня громкости, что часто бывает проблематичным. Об этом РБК рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк.

Для того чтобы понять, превышает ли шум допустимые значения, его необходимо замерить, пояснил Грицюк. Замеры производятся с помощью шумомеров — приборов, способных точно фиксировать уровень звука в децибелах (дБ).

Эта процедура проводится для разрешения конфликтных ситуаций с соседями, проверке шумоизоляции, определения источника мешающих звуков. Если уровень шума превышает допустимые значения, то следует обратиться с заявлением в органы внутренних дел и Роспотребнадзор, уточнил юрист.

«Чтобы получить штраф за миксер, нужно экстренно вызвать эксперта, когда сосед решит включить миксер. То есть проблематично произвести замер, поскольку это прерывистый шум, и остается непонятным, когда ждать эксперта, чтобы его замерить. А вот если сосед — это кафе, то это вполне реальная история», — сообщил Грицюк.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго отметил, что допустимый уровень шума — это 55 дБ днем и 45 дБ ночью. «Уровень громкого разговора человека — это 60 дБ. Если вы включите какой-нибудь громко работающий миксер ночью или еще какой-то шумный бытовой прибор, то уровень шума может быть вполне себе выше 45 дБ, и это будет являться нарушением тишины», — рассказал Корчаго.

Закон о тишине: до скольких можно шуметь и слушать музыку
Недвижимость
Фото:YAY/TASS

Юрист также отметил, что назначить подобный штраф непросто, поскольку превышение уровня шума еще нужно зафиксировать. Он добавил, что по ночам выезжает только полиция, поскольку Роспотребнадзор и административно-техническая инспекция обычно в это время не работают. Однако у полиции нет приборов для точного замера уровня шума, поэтому зафиксировать нарушение сложно.

По словам Корчаго, штраф за нарушение тишины небольшой. В Москве он составляет 1–2 тыс. руб. Также есть единый штраф за «нарушение санитарных норм» относительно уровня шума, который не превышает 1 тыс. руб. «Это может быть просто крик, может быть работа бытового прибора, может быть, громко включенная музыка или телевизор. Абсолютно без разницы. Если есть превышение допустимого уровня, то есть нарушение», — рассказал Корчаго.

В России нет единого федерального закона о тишине, осенью 2025 года Госдума отклонила соответствующий проект. Вопросы тишины и соблюдения условий для комфортного проживания граждан регулируются на уровне регионов.

За нарушение санитарных норм при эксплуатации жилых и общественных помещений, в том числе превышение допустимого уровня шума, предусмотрены санкции по ст. 6.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП России). Они зависят от статуса нарушителя:

  • для граждан — от 500 до 1 тыс. руб.;
  • для должностных лиц — от 1 тыс. до 2 тыс. руб.;
  • для индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 2 тыс. руб. и возможное приостановление деятельности до 90 суток;
  • для юридических лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. и приостановление деятельности до 90 суток.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Егор Алимов, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
шум режим тишины штраф бытовая техника
Материалы по теме
Как концентрироваться, когда вокруг много инфошума
Образование
В Турции оштрафовали заведение за включение в счет платы за сервис
Бизнес
В Москве ГИБДД пыталась оштрафовать доставку еды за действия робота
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Дик Адвокат ушел из сборной Кюрасао, которую сенсационно вывел на ЧМ-2026 Спорт, 13:55
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
NYT узнала, что Трамп предупредил советников о масштабной атаке на Иран Политика, 13:55
ВШЭ увидела снижение числа несчастливых россиян в 2,5 раза за 6 лет Общество, 13:48
В Мексике раскрыли число погибших в беспорядках после смерти наркобарона Общество, 13:26
Премьер Литвы назвала демографический кризис «вопросом нацбезопасности» Политика, 13:24
L'Equipe узнала, что Сафонов может оставить своего конкурента без ЧМ-2026 Спорт, 13:22
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Горящие магазины и машины. Видео последствий беспорядков в Мексике Общество, 13:19
АТОР раскрыл число россиян в Мексике на фоне беспорядков Общество, 12:57
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Немецкий министр назвал риски в призывах к диалогу с Россией Политика, 12:54
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Дважды отстоявший на ноль вратарь СКА вошел в число игроков недели в КХЛ Спорт, 12:32
Юристы ответили, можно ли получить штраф за громко работающий миксер Общество, 12:31