Самый большой пожар в истории Валенсии. Видео
В результате пожара в испанской Валенсии погибли по меньшей мере четыре человека, судьба до 15 человек остается неизвестной, передает El Pais. Издание Levante называет пожар самым сильным за всю историю города.
Возгорание в построенном в начале 2000-х годов здании началось вечером 22 февраля, пламя быстро охватило многоэтажку. 15 человек пострадали, в том числе семеро пожарных. Из-за быстрого распространения огня одному из пожарных пришлось прыгнуть с седьмого этажа на мат.
В Валенсию направляется испанский премьер Педро Санчес. Городской совет объявил трехдневный траур в связи с трагедией.
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