Самый большой пожар в истории Валенсии. Видео

До 15 человек пропали без вести при пожаре в Валенсии

Video

В результате пожара в испанской Валенсии погибли по меньшей мере четыре человека, судьба до 15 человек остается неизвестной, передает El Pais. Издание Levante называет пожар самым сильным за всю историю города.

Возгорание в построенном в начале 2000-х годов здании началось вечером 22 февраля, пламя быстро охватило многоэтажку. 15 человек пострадали, в том числе семеро пожарных. Из-за быстрого распространения огня одному из пожарных пришлось прыгнуть с седьмого этажа на мат.

В Валенсию направляется испанский премьер Педро Санчес. Городской совет объявил трехдневный траур в связи с трагедией.