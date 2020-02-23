В Дании умер создатель фигурки человека для конструктора Lego

Культовую желтую фигурку Lego-человека Кнудсен разработал в середине 1970-х. К концу 2018 года компания произвела 7,8 млрд таких фигурок. Их неоднократно выпускали в виде знаменитостей и популярных культурных персонажей

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Создатель фигурки человека для конструктора Lego, дизайнер Йенс Нигард Кнудсен умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на его жену Марианну Кнудсен.

Она отметила, что Кнудсен страдал от бокового амиотрофического склероза (БАС, также известен как болезнь Шарко), неизлечимого заболевания центральной нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц. Дизайнер умер в хосписе Anker Fjord в западной части центральной Дании.

Компанию Lego в 1932 году основал датский предприниматель Оле Кирк Кристиансен. Изначально она выпускала деревянные игрушки, но в 1947 стала производить пластиковые элементы, которые комбинировались между собой. К 1970-м годам Lego расширила ассортимент, дополнив комплекты конструктора зданиями и автомобилями.

Первые человеческие фигурки у компании появились в 1974 году. Они представляли собой семью, в которой были родители, мальчик, девочка и бабушка. Через год Кнудсен доработал фигурки, избавив их от гендерных признаков. О том, к какому полу принадлежит персонаж, могли говорить только его одежда и аксессуары. Кнудсен настаивал на том, что цвет кожи у фигурок должен быть желтым, чтобы оставаться рассово нейтральным. Изначально руки и ноги у фигурок не двигались, но затем дизайнер исправил это.

В 1978 компания начала выпускать фигурки под названием Minifigure. В конце 2018 года, как сообщается на сайте Lego, общее количество произведенных фигурок достигло 7,8 млрд. Фигурки человека Lego стали культовыми, их неоднократно изображали в виде знаменитостей и персонажей поп-культуры. В 2014 году вышел первый анимированный фильм, героями которого стали фигурки Lego. Через три года несколько кинокомпаний, включая Warner Bros., выпустили еще один фильм, в котором фигурки изображали персонажей комикса про Бэтмена.