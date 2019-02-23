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Общество ,  
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Власти ОАЭ решили простить гражданам $100 млн долгов
По договоренности между правительством ОАЭ и крупнейшими банками, в стране началась очередная «долговая амнистия». По заявлению властей, это решение связано с намерением поддержать жизненный уровень граждан
Правитель ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян и члены правящей семьи (Фото: Christopher Pike / Reuters)

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) правительство страны оказало помощь более чем 3 тыс. гражданам, имевшим задолженность перед банками, сообщает Gulfnews. По итогам переговоров с банками, те простили задолженность в размере 361 млн дирхамов (более $98 млн).

Власти страны провели переговоры с 13 банками. Председатель Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности правительства страны, Джабер Мохаммад Аль-Сувейди объяснил, что эта мера направлена на то, чтобы обеспечить достойный уровень жизни всем гражданам страны. Прощение долгов должно поддержать максимально возможный уровень социальной стабильности, сказал он.

Аль-Сувейди подчеркнул, что эта инициатива укладывается в рамки курса, объявленного властями страны. Ранее эмир Абу-Даби и президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил о начале «года терпимости» в стране.

Представители банков также заявили, что этот шаг нацелен на снижение социального бремени на простых граждан и «продвижение ценностей терпимости».

Власти ОАЭ неоднократно принимали схожие меры. В январе 2012 года Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил, что 6,8 тыс. гражданам страны будут прощены долги на общую сумму в $540 млн. Под долговую амнистию попали те граждане, чья задолженность не превышает $270 тыс.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ОАЭ, Долги
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