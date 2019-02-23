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Умер внук «короля Голливуда» Кларк Гейбл
В Техасе умер Кларк Гейбл III – внук кинозвезды Кларка Гейбла, которого называют «королем Голливуда»
Кларк Гейбл III (Фото: www.clarkgableiii.com)

О смерти Кларка Гейбла III изданию TMZ сообщили его родственники. 30-летний шоумен умер во сне в собственной постели. Причины его смерти пока не называются.

Кларк Гейбл III был актером. Всю жизнь он говорил о том, что хочет, чтобы люди ценили его творчество, а не просто ассоциировали с дедом. Однако серьезных успехов он достичь не успел, хотя снялся в 17 фильмах. Верхом его творческой карьеры стало участие в двух сезонах реалити шоу «Обманщики».

Широкой общественности Кларк Гейбл III стал известен в 2011 году, когда он попал в тюрьму на 10 дней за то, что ослепил лазерной указкой пилота полицейского вертолета в Лос-Анджелесе.

Кларк Гейбл за свою карьеру снялся в нескольких десятках фильмов, а в 1935 году получил «Оскар» за роль в ленте «Это случилось однажды ночью». Также он сыграл в таких лентах как «Унесенные ветром», «Мятеж на «Баунти»», «Любимец учительницы», «Но не для меня».
Автор: Артем Филипенок
Теги: Голливуд
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