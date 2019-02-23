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Во Франции назвали лауреатов кинопремии «Сезар»
Главную награду вечера получила драма Ксавье Леграна «Опекунство». Также она была отмечена в номинациях «лучший оригинальный сценарий» и «лучший монтаж». Наиболее успешным режиссером был признан француз Жак Одиар

В Париже состоялась ​44-я церемония вручения кинопремий «Сезар». Мероприятие прошло в концертном зале Плейель. Его трансляция в ночь на 23 февраля велась на официальной странице премии в Facebook.

Главную награду вечера — премию за лучший фильм — получила драма «Опекунство» (Jusqu’à la garde) ​Ксавье Леграна. Для него картина стала художественным дебютом, уточняет Variety. В фильме рассказывается о жизни семьи, раздираемой домашним насилием. Ленту эксперты Академии искусств и технологий кинематографа Франции также отметили за «лучший оригинальный сценарий» и «лучший монтаж» (в последней номинации награду получил Йоргос Лампринас).

Мировая премьера «Опекунства» состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля в прошлом году. Там картина Леграна удостоилась двух наград — «Серебряного льва», в том числе, получил сам режиссер.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: "Сезар", кинопремия
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