В митингах в Москве будут участвовать 40 тысяч человек

Как сообщает "Эхо Москвы", в 9 часов начнется митинг представителей Союза офицеров, Ассоциации ветеранов и общественных объединений военных.
Затем последует шествие по 1-ой Тверской-Ямской и до Лубянской площади, где будет проведен второй митинг с 11:30 до 13 часов.
В 11 часов от Триумфальной площади начнется шествие, организованное КПРФ, Союзом офицеров и движением в поддержку армии.
На Театральной площади в 15:00 состоится митинг. В акции ожидается участие до 20 тысяч человек.
С 12 часов от Триумфальной площади начнется шествие, организованное ЛДПР. Они проведут митинг на Пушкинской площади в 4 часа дня, на котором ожидается участие 10 тысяч человек.
В связи с массовыми акциями в центре Москвы будет ограничено движение, в том числе общественного транспорта.
С 8:00 мск и до окончания мероприятий будет ограничено движение автотранспорта, в том числе и общественного, по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд и Петровка, площадям Тверская застава, Театральная, Лубянская, Славянская и Пушкинская, Страстному и Тверскому бульварам, а также Театральному проезду. Об этом сообщает Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) г.Москвы.
Столичная автоинспекция обращается к водителям с просьбой заранее выбирать маршруты объезда, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ГИБДД.