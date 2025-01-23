Российские студенты включили две компании из Азии в топ-10 работодателей

«Яндекс» возглавил десятку привлекательных работодателей для будущих выпускников вузов, в нее также вошли Huawei и Samsung. Впервые больше всего респондентов на вопрос об ожидаемой зарплате после выпуска назвали 120 тыс

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Какие компании вошли в десятку у выпускников

«Яндекс», VK и «Т-банк» (ранее «Тинькофф») вошли в тройку лидеров рейтинга наиболее привлекательных работодателей для российских студентов старших курсов, составляемого компанией по найму молодых специалистов FutureToday (РБК ознакомился с его результатами).

За год «Яндекс» практически не изменил своих показателей: в новом рейтинге привлекательность компании составила 32,5%, а в рейтинге, опубликованном в начале прошлого года, — 32%. В то же время, число тех, что выбрал VK и «Т-банк» сократилось в сравнении с предыдущим исследованием, хоть компании и сохранили свои позиции в рейтинге. Так, привлекательность VK (ранее Mail.ru Group) составила 19,6% против 22,3%, а «Т-банка» — 17,6% по сравнению с 17,8% годом ранее.

В рамках исследования компания опросила 24 107 выпускников ведущих российских вузов, выпускающихся в 2025-2026 годах. Под ведущими вузами понимаются те, которые входят в топ-30 рейтинга, составляемого агентством «Эксперт». Анкетирование проводилось в сентябре-декабре 2024 года. Опрос охватил студентов 246 факультетов 64 вузов из 27 города России.

Свои позиции в рейтинге также сохранили Сбербанк (16%), «Газпром» (14,3%), Ozon (10,7%), занявшие четвертое, пятое и шестое места соответственно.

Седьмую строчку занял «Альфа-банк» (10%), переместившись с 11 места рейтинга прошлого года. По мнению авторов рейтинга, это серьезный претендент на то, чтобы в следующем году изменить сложившийся в топ-5 порядок.

На восьмом месте — китайская Huawei (9,4%), на девятом — «Газпром Нефть» (8,2%), а на десятом — южнокорейская Samsung (7,1%).

Авторы рейтинга отмечают, что три из десяти самых привлекательных работодателей — это банки. Кроме того, ВТБ за год поднялся с 18 на 11 строчку рейтинга, что, по мнению FutureToday, указывает на рост привлекательности банковской сферы.

Тот факт, что в десятку вошли две крупные азиатские компании указывает, что для части респондентов по-прежнему важен международный аспект карьеры, сказал РБК партнер и основатель FutureToday Денис Каминский. «В последние годы международных работодателей в анкете становится сильно меньше, поэтому те, кто хотят международную карьеру, выбирают из меньшего числа компаний, что увеличивает поддержку каждой конкретной из них», — считает Каминский. Кроме того, обе компании — азиатские, так что, по мнению Каминского, они не очень воспринимаются как «западные» и это дает им преимущество на фоне текущей конфронтационной повестки.

Что обеспечило высокие места лидеров

В топ-5 рейтинга вошли IT-компании, которые одними из первых на российском рынке труда осознали важность работы с молодежью и научились продвигать свой HR-бренд на эту аудиторию в разных форматах: от сотрудничества с вузами до интернет-продвижения, объяснили РБК в пресс-службе SuperJob лидерство первой пятерки компаний. По данным SuperJob, число компаний, где берут на работу выпускников вузов без опыта, с 2022 года выросло с 65% до 72%. При этом чаще молодых специалистов берет на работу крупный бизнес — 84% их тех, кто берет выпускников, это предприятий с численностью персонала от 1000 человек, а наиболее лояльны к выпускникам вузов производственные, строительные и IT-компании.

За год в «Яндексе» стажируется больше 2,5 тыс. человек, после чего больше 50% из них переходят в штат, сообщила РБК руководитель отдела по работе с молодежью «Яндекса» Марина Максимова. Она отметила, что это очень высокий процент, уже треть разработчиков «Яндекса» сегодня — это бывшие стажеры.

«У нас достаточно возможностей и экспертизы, чтобы инвестировать в рынок IT-специалистов в целом и готовить кадры для всего рынка», — говорит Максимова. Она отметила, что программы, которые реализует «Яндекс» вместе с высшими учебными заведениями, в целом охватывают более 10 тыс. студентов в 33 ведущих вузах.

У VK налажено партнерство вузами, сказала РБК заместитель вице-президента по образовательным проектам Анна Степанова. Это важная часть комплексной работы по привлечению и развитию молодых талантов, добавила она. VK сотрудничает с более чем 35 вузами, благодаря проектам студенты еще на этапе учебы могут получить реальные компетенции и успешно сформировать свою карьерную траекторию в VK, указала Степанова. За последние два года более 1 тыс. студентов прошли стажировку или вышли на работу в VK, отметили в компании.

«Т-банк» также активно сотрудничает с крупнейшими вузам, в компании действуют программы стажировок и образовательные программы, по итогам которых в банке остались работать более 1,1 тыс. человек в 2024 году, а всего в компании работает более 4 тыс. джунов (молодых специалистов), сообщила РБК руководитель управления по развитию привлечения и бренда работодателя в «Т-Банке» Евгения Хейнман. Но, по ее мнению, есть и другие причины, которые привлекают молодых специалистов. «В нашей корпоративной культуре много свободы. И главное — есть право на ошибку и проверку гипотез. Мы стараемся «не мешать порыву», — пояснила Хейнман.

Что больше привлекает выпускников

На первом месте при выборе работодателя для студентов-выпускников вузов по прежнему остается возможность гибкого графика, в этом году его выбрали 59% респондентов против 57% в прошлом. Второй важный фактор — баланс работы и личной жизни, доля тех, кто его выбрал также выросла с 52% до 57%. На третьем месте дружный коллектив, на который указали 39% опрошенных.

Высокая зарплата уже на стартовой позиции (35%) и быстрый карьерный рост (5 место, 29%) в этом году повторно попали в топ-5 факторов при выборе работодателя. Теперь молодые специалисты хотят не только гибкий график и приятную атмосферу, но и хорошую компенсацию, отмечают авторы исследования.

Также растут и зарплатные ожидания выпускников. В этом году впервые больше всего респондентов на вопрос об ожидаемой зарплате после выпуска выбрали вариант 120 тыс. руб. и более — 21% студентов рассчитывают получать именно столько. В прошлом году такую сумму назвали 12%, в 2023 году — 8%, а в 2021 и 2022 годах — только 6%. Доля тех, кто рассчитывает на зарплату от 110 тыс. до 120 тыс. руб. также выросла с 3% до 8%. В 2021-2023 годах таких было всего 2%.