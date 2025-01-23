Осужденного за смерть Старовойтовой приговорили за тройное убийство

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Суд в Петербурге приговорил Михаила Глущенко, экс-депутата Госдумы второго созыва (фракция ЛДПР), к сроку в 18 лет за тройное убийство бизнесменов Вячеслава Шевченко (также был депутатом Госдумы второго созыва от ЛДПР) и Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В ноябре 2024 года присяжные вынесли ему обвинительный вердикт по делу. Убийство произошло в марте 2004 года.

По совокупности ему назначили 24 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей. Суд суммировал ему срок в 8 лет за вымогательство (приговор был вынесен в 2013 году).

В 2015 году Глущенко приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство экс-депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Убийство произошло в ноябре 1998 года — в нее стреляли, когда она поднималась по лестнице.