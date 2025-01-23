Осужденного за смерть Старовойтовой приговорили за тройное убийство
Суд в Петербурге приговорил Михаила Глущенко, экс-депутата Госдумы второго созыва (фракция ЛДПР), к сроку в 18 лет за тройное убийство бизнесменов Вячеслава Шевченко (также был депутатом Госдумы второго созыва от ЛДПР) и Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. Об этом сообщила пресс-служба суда.
В ноябре 2024 года присяжные вынесли ему обвинительный вердикт по делу. Убийство произошло в марте 2004 года.
По совокупности ему назначили 24 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей. Суд суммировал ему срок в 8 лет за вымогательство (приговор был вынесен в 2013 году).
В 2015 году Глущенко приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство экс-депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Убийство произошло в ноябре 1998 года — в нее стреляли, когда она поднималась по лестнице.
На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»
ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза
Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья
В России второй год подряд продали больше вина, чем водки
Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список
Сколько россияне тратили в 2024 году
Госдума приняла решение по закону об апартаментах
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов