KIA и VW заявили о «несоразмерных» выплатах автомобилистам в России

Международные автопроизводители пожаловались на превышающие стоимость машин выплаты по искам автовладельцев в регионах. МВД завело уголовное дело о мошенничестве по подобным случаям в Тольятти

Автомобиль Volvo V90 Cross Country (Фото: Aftonbladet / Zuma / Global Look Press)

Дело в Тольятти

В ноябре 2024 года в следственном управлении Главного управления МВД по Тольятти в отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с автомобилями Genesis, рассказал источник РБК, знакомый с материалами дела. Информацию подтвердил собеседник, близкий к региональному МВД. В постановлении о возбуждении уголовного дела (копия есть у РБК) говорится, что оно было возбуждено по заявлению представителей компании «АГР» (до июня 2023 года называлось ООО «Фольксваген Груп Рус») и ООО «СП Бизнес Кар».

Позднее дело передали для расследования в Главное следственное управление МВД по Самарской области. Следователи расследует мошенничество, совершенное группой лиц, занимающейся возвратом изготовителю бывших в употреблении автомобилей марки Genesis. Премиальные авто, как правило, приобретались физлицами на последнем году гарантийного срока, после чего владельцы обращались в суды из-за поломок.

Сейчас по этом делу под стражей находятся два человека, им предъявлены обвинения в мошенничестве, сообщил источник.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Тольятти и ГСУ МВД по Самарской области.

Новый владелец получал временную регистрацию по месту пребывания в границах территориальной подсудности Автозаводского районного суда Тольятти, рассказал источник. Как показали выборочные проверки полиции, данные владельцы фактически по указанному адресу не проживали.

По версии следствия, новый владелец умышленно выводил из строя различные системы автомобиля, провоцируя появление неисправностей, а затем обратился с претензиями к изготовителю. В первую очередь, из строя выводили электронные блоки управления различных систем автомобиля.

В одном из эпизодов самарского дела говорится, что в 2023 году женщина приобрела у предыдущего собственника автомобиль Genesis за 8,4 млн. руб. Сразу после приобретения она начала обращаться в дилерские центры Genesis с претензиями на работу кондиционера. По словам женщины, кондиционер не работал, не поступал воздух в салон. Она обратилась в Автозаводский районный суд Тольятти с требованием взыскать с автодилера стоимость автомобиля, убытки в размере 800 тыс. руб. (разница в стоимости автомобиля), неустойку 253,5 тыс. руб., компенсацию морального вреда 100 тыс. руб. и штраф в размере 50% от взысканной судом суммы.

Назначенные судом эксперты установили, что причиной возникновения дефекта кондиционера является повреждение резистора электрического вентилятора климатической системы. Они пришли к выводу, что «повреждение резистора могло быть вызвано только подачей напряжения от внешнего источника тока уровнем, превышающим эксплуатационные значения, что привело к перегреву и термическому повреждению корпуса резистора».

Эксперты не смогли однозначно установить причины возникновения других заявленных истцом недостатков, поэтому автопроизводитель был вынужден заключить с владелицей мировое соглашение, по которому обязался выплатить 23 млн. руб.

Автопроизводители увидели «схему мошенничества» в исках в Санкт-Петербурге

В конце 2024 года Ленинский районный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению гражданский иск от автовладельца о возмещении ущерба за поломку машины марки Volvo. Ответчиками выступают автодилер «Форум Авто Нева» и ООО «Висиар» (компания-импортер, ранее носила название «Вольво Карс»). Копия искового заявления есть у РБК. Судьей по делу назначен Александр Батогов.

Как рассказал РБК адвокат Максим Титаренко, представляющий в суде интересы нескольких крупных европейских автопроизводителей (в том числе Volvo и Volkswagen).Незадолго до подачи иска его инициатор зарегистрировался по адресу территориальной юрисдикции Ленинского суда. Первый иск, который он подал в ноябре 2024 года, был распределен судье Хворову. После того, как судья его вернул обратно по просьбе истца, в декабре 2024 года Петров сразу же обратился в суд повторно. Второй иск попал уже к судье Батогову.

В заявлении Петрова говорится, что по договору купли-продажи в сентябре 2023 года он приобрел автомобиль Volvo V90 Cross Country 2020 года за 4,3 млн. руб. Заводская гарантия действовала до мая 2024 года или до достижения машиной пробега 100 тыс. км. 17 мая 2024 года Петров остановил автомобиль на улице, двигатель работал на холостом ходу и через некоторое время заглох. Завести автомобиль самостоятельно Петров не смог, «несмотря на наличие топлива в баке, вращение стартера и рабочее состояние приборной панели», описал он ситуацию в исковом заявлении.

Истец сообщил суду, что направил в адрес компании «Висиар» требование о незамедлительном и безвозмездном устранении недостатка автомобиля, но компания отказала из-за окончания гарантийного срока. Петров пожаловался и на автодилера, утверждая, что продавец предоставил ему недостоверную информацию о дате окончания срока гарантии изготовителя на автомобиль, потребовав вернуть стоимость. Он утверждает, что, если бы обладал достоверной информацией, не покупал бы машину. В исковом заявлении он ссылается на «Закон о защите прав потребителей».

Что говорит закон По «Закону о защите прав потребителей» говорится, что производитель (или продавец) должен предоставлять потребителю информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. В этой информации обязательно должен быть указан гарантийный срок. Если этого не было сделано, то покупатель вправе требовать возмещения убытков. То же самое касается и существенных недостатков товара. Если такие недостатки были выявлены по истечении двух лет со дня передачи его потребителю, то он вправе предъявить импортеру требование о безвозмездном устранении их. Если оно не удовлетворено, то покупатель может потребовать возврата денежной суммы.

По оценке специалиста, привлеченного Петровым, актуальная рыночная стоимость автомобиля составляет 11,3 млн. руб. По закону потребитель вправе требовать возврата неустойки от каждого ответчика по отдельности. С компании-автодилера ООО «Форум Авто Нева» истец хочет взыскать сумму в размере 2,9 млн. руб., с «Висиар» — 6,4 млн. руб. Титаренко уверен, что сумма будет скорректирована позднее, так как сейчас она заявлена в рамках той, с которой не платится госпошлина.

Представители автопроизводителей утверждают, что подобные дела стали появляться в 2021 году. В 2022 и 2023 годах они жаловались в силовые структуры и в Квалификационную коллегию судей Санкт-Петербурга на взыскание «несоразмерных» неустоек, штрафов и убытков при обнаружении поломки автомобиля, они считают это мошенничеством.

По их утверждению, участники схемы покупают бывшие в употреблении дорогостоящие автомобили, инициируют поломку, а затем обращаются в суд с иском о возврате денежных средств как за новый автомобиль. В случаях, о которых говорят представители автопроизводители, установленные судом размеры компенсации многократно превышали стоимость авто.

В частности представители KIA (Эллада Интертрейд) и «Фольксваген Груп Рус» жаловались на действия судьи Батогова в Квалификационную коллегию судей Санкт-Петербурга. Копии обращений есть в распоряжении РБК.

В обращении говорилось, что судья рассмотрел несколько похожих по фактическим обстоятельствам гражданских дел о возврате денег. Судья, по их данным, неоднократно рассматривал дела с участием одних и тех же лиц по искам к автопроизводителям. На сайте Ленинского райсуда содержится информация о девяти решениях судьи Батогова, касающихся автомобильных компенсаций. Как утвержали автопроизводители в обращении в СК, в этих делах владелец машины оформлял временную регистрацию по адресу, относящемуся к Ленинскому районному суду. Система регистрации исковых заявлений в судах устроена таким образом, что она хаотично выбирает к какому судье попадает дело. В случае, если иск попадал не к судье Батогову, истец добивался его возвращения под разными предлогами, и подавал заново, пока оно не попадало в производство к этому судье.

В 2021 году судья Батогов принял решение по иску автовладелицы Ларисы Ерлыковой: ответчику пришлось выплатить более 50 млн. руб. при цене автомобиля KIA Quoris 2 млн. руб.

В том же году судья Батогов рассмотрел исковое заявление Евгения Дроздова по возвращению денежных средств за поломку автомобиля Audi A6 (была неисправна камера кругового обзора). При первоначальной стоимости 8,2 млн. руб. суд взыскал 31,5 млн. руб.

В 2022 году Батогов удовлетворил иски Евгения Дроздова и Максима Заирова к «Фольксваген Груп Рус». При цене двух возвращенных истцами автомобилей 9,4 млн. руб. по обоим делам было взыскано 77 млн. руб.

В том же году Максим Заиров потребовал через суд выплатить компенсацию за неисправность камеры кругового обзора у автомашины Audi Q8. Судья Батогов вынес решение о взыскании 46,6 млн. руб при стоимости машины 5,8 млн. руб.

Квалификационная коллегия оснований для привлечения судьи Батогова к дисциплинарной ответственности не усмотрела, сообщил Титаренко.

«Подобных исков у нас очень много во всех районных судах и все суды взыскивают очень хорошие компенсации в пользу граждан», — заявила РБК руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Она добавила, что вынесенные судьей Батоговым решения были проверены судом апелляционной инстанции и оставлены без изменений. «Из чего можно сделать законный и обоснованный вывод, что судья Батогов прав», — сказала Лебедева.

В АГР (бывший «Фольксваген Груп Рус») заявили РБК, что есть и другие случаи в Санкт-Петербурге, когда покупатель обращается в суд с исковым заявлением о восстановлении его нарушенных прав путем возврата автомобиля, взыскания его стоимости, стоимости с аналогичным новым автомобилем, карательной неустойки и штрафа. «Суд взыскивал суммы, более чем в 10 раз превышающие стоимость б/у авто, решения впоследствии отменялись вышестоящими судами, в том числе в связи с очевидным мошенническим характером действий истцов», — заявляют в компании.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Потребительский экстремизм или защита потребителя

По закону «О защите прав потребителей», в случае обнаружения производственного недостатка с изготовителя взыскивается не только стоимость товара, но также, неустойки, штрафы и разница между стоимостью бывшего в употреблении автомобиля и стоимостью аналогичного нового автомобиля.

Автодилеры в Санкт-Петербурге пожаловались на конкретного судью, но ведь решения наверняка обжаловались, и помимо суда первой инстанции дела изучались двумя тройками судей в апелляции и кассации. Получается, либо все судьи ошиблись, либо решения все-таки законные и обоснованные, — обратил внимание в разговоре с РБК юрист Дмитрий Клеточкин, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». По его словам, недовольство автодилеров существующей редакцией закона о защите прав потребителей можно понять, поскольку закон содержит достаточно жесткие санкции за неисполнение требований потребителя, однако, потребители всегда являются слабой стороной в правоотношениях и лишать их такой дополнительной защиты было бы неправильно.

Судам надо изучать поведение потребителей, уверен адвокат Алексей Гавришев. Для этого в законе есть инструмент — ст.10 Гражданского кодекса, которая защищает ответчиков от злоупотребления правами, указал он. В частности, суды используют ее, когда снижают неустойки потребителям, которые, обнаружив недостаток в товаре, обращаются в суды, например, через год, чтобы взыскать побольше денежных средств.