На оборонном заводе произошел взрыв после удара молотком по снаряду

Завод «Араз» производит оборудование для спецсвязи, а заодно парковые скамейки, светофоры и мусорки. По предварительным данным, кто-то в цехе завода ударил молотком по 120-мм артиллерийской мине

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

На заводе «Араз» Министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширване прогремел взрыв, сообщает Oxu.Az. В результате несколько человек пострадали.

В Миноборонпроме страны в ответ на запрос издания сообщили, что на предприятии произошла производственная авария, двое сотрудников получили легкие травмы и были госпитализированы.

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что инцидент, по предварительным данным, «произошел в одном из цехов завода в результате удара молотком 120-мм снаряда миномета». Пострадали три человека. Прокуратура ведет расследование.

Завод «Араз» в Ширване был создан в 1980 году. В советские годы он назывался «Дальняя связь» и функционировал как Али-Байрамлинский филиал Ленинградского НПО «Дальняя связь». В 2016 году «Sputnik Азербайджан» писал, что завод занимается «выпуском товаров народного потребления и общего назначения, а именно: парковых скамеек, парковых декоративных осветительных фонарей, столбов уличных осветительных фонарей, различных металлических конструкций, уличных светофоров, ящиков для мусора, роликов, угольников». Несмотря на это, в числе направлений работы завода оставались и связанные с ВПК: «создание, усовершенствование и производство продукции специального назначения, аппаратуры связи».

Это не первый подобный инцидент на предприятии. 26 июля 2016 года на «Аразе» произошел взрыв, два человека погибли, более 20 пострадали. Ведомства, занимавшиеся расследованием случившегося, сообщили, что «взрыв произошел на утилизационном участке завода в процессе подготовки к утилизации просроченных боеприпасов различного калибра».