 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На оборонном заводе произошел взрыв после удара молотком по снаряду

На ширванском оборонном заводе «Араз» в Азербайджане произошел взрыв
Завод «Араз» производит оборудование для спецсвязи, а заодно парковые скамейки, светофоры и мусорки. По предварительным данным, кто-то в цехе завода ударил молотком по 120-мм артиллерийской мине
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

На заводе «Араз» Министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширване прогремел взрыв, сообщает Oxu.Az. В результате несколько человек пострадали.

В Миноборонпроме страны в ответ на запрос издания сообщили, что на предприятии произошла производственная авария, двое сотрудников получили легкие травмы и были госпитализированы.

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что инцидент, по предварительным данным, «произошел в одном из цехов завода в результате удара молотком 120-мм снаряда миномета». Пострадали три человека. Прокуратура ведет расследование.

Завод «Араз» в Ширване был создан в 1980 году. В советские годы он назывался «Дальняя связь» и функционировал как Али-Байрамлинский филиал Ленинградского НПО «Дальняя связь». В 2016 году «Sputnik Азербайджан» писал, что завод занимается «выпуском товаров народного потребления и общего назначения, а именно: парковых скамеек, парковых декоративных осветительных фонарей, столбов уличных осветительных фонарей, различных металлических конструкций, уличных светофоров, ящиков для мусора, роликов, угольников». Несмотря на это, в числе направлений работы завода оставались и связанные с ВПК: «создание, усовершенствование и производство продукции специального назначения, аппаратуры связи».

Это не первый подобный инцидент на предприятии. 26 июля 2016 года на «Аразе» произошел взрыв, два человека погибли, более 20 пострадали. Ведомства, занимавшиеся расследованием случившегося, сообщили, что «взрыв произошел на утилизационном участке завода в процессе подготовки к утилизации просроченных боеприпасов различного калибра».

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
При участии
Елена Степанова
Азербайджан взрыв оборонный завод
Материалы по теме
Момент взрыва на заводе в Ростовской области. Видео
Общество
Власти сообщили о штатной работе завода после сообщений об атаке дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
Изображение цифровой кошки в виде NFT продано на Sotheby's за $254 тыс. Крипто, 16:32
В Турции сообщили о прогрессе с оплатой экспорта в Россию в 4 секторах Финансы, 16:29
Очевидцы сообщили о перекрывшем движение ДТП на трассе Петербург-Москва Общество, 16:29
Netflix купил права на трансляцию рестлинга за $5 млрд Спорт, 16:28
Китайский регулятор убрал с сайта проект ограничения трат геймеров Технологии и медиа, 16:27
Хейли фразой «это не коронация» ответила на победу Трампа в Айове Политика, 16:17
Банк России не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки Финансы, 16:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В мэрии рассказали о планах на реновацию в рамках реализации проектов КРТ Город, 16:04
Рассел Кроу и Хелен Миррен стали номинантами на «Золотую малину» Life, 15:57
Милей ответил на забастовку против его 300 реформ Политика, 15:50
Учредителя «Академии частного инвестора» отправили в колонию на пять лет Бизнес, 15:46
Как совмещать успешную карьеру с семьей, учебой и хобби РБК и Газпромбанк, 15:45
Депутат обратилась в органы из-за выброшенной на свалку гумпомощи в ДНР Общество, 15:42
Экс-главу МВД Польши обследовали в больнице после голодовки в тюрьме Политика, 15:42