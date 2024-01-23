В Таиланде задержали пятерых россиян во время игры в покер
На вилле в южном районе Пхукета задержали пятерых россиян во время игры в покер, пишет газета Bangkok Post. Их подозревают в незаконной организации азартных игр и хранении курительных смесей.
В понедельник, 22 января, полиция в рамках соответствующего судебного ордера провела обыск на вилле в южном районе Пхукета, пишет издание. Сотрудники правоохранительных органов вошли в здание вместе с направлявшимся туда мотоциклистом, который является гражданином России.
На вилле за игрой в покер были обнаружены четыре россиянина. Из здания конфисковали карточный стол, две колоды карт, 88 фишек общей стоимостью 356 300 бат (881,7 тыс. руб.), а также курительные смеси.
Bangkok Post со ссылкой на полицию сообщил, что четверо россиян признали вину в организации азартных игр, пятый — мотоциклист — признался в хранении курительных смесей, их доставили в участок в районе Чалонг для дальнейшего разбирательства.
РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Пхукете.
Согласно действующему законодательству Таиланда, участие в азартных играх предусматривает тюремное заключение на срок до двух лет, а использование электронных сигарет, вейпов, систем нагревания табака и прочего грозит штрафом до 1 млн батов (2,474 млн руб.) или лишением свободы до десяти лет.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы