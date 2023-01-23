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Суд в Индии вынес решение о причине «всех проблем на Земле»

Суд в индийском штате Гуджарат вынес решение о причине «всех проблем на Земле» из-за коров
Современные проблемы вызваны распространением вспыльчивости, справиться с этим можно, отказавшись от забоя коров, несчастья у которых сулят беды для людей, постановил судья в Индии
Фото: Yana Paskova / Getty Images
Фото: Yana Paskova / Getty Images

Суд в индийском штате Гуджарат присудил подозреваемому в незаконной перевозке коров пожизненное заключение, во время оглашения приговора судья Самир Винодчандра Вьяс заявил, что все проблемы мира решатся, когда будет прекращен забой коров, пишет Bar and Bench.

«В тот день, когда на землю не упадет ни капли коровьей крови, будут решены все проблемы и воцарится благополучие земли», — говорится в постановлении суда. Там также указывается, что корова является не только животным, но и матерью.

Некачественная транспортировка и убой коров являются «делом боли и печали», продолжил судья, а «дома из коровьего навоза не подвержены влиянию атомной радиации». По его словам, коровья моча служит лекарством то многих неизлечимых болезней, а «если коровы остаются несчастными, то наше богатство и имущество исчезают». Вьяс подчеркнул, что популяция коров резко сократилась и однажды наступит время, когда коров останется только рисовать.

«Проблемы, которые существуют сегодня, связаны с распространением вспыльчивости и горячего темперамента. Единственная причина их прироста — забой коров. Пока это не будет полностью запрещено, саттвическое изменение климата не может иметь своего эффекта», — постановил суд.

Корова считается в индуизме священным животным, она олицетворяет чистоту и изобилие.

Суд рассматривал дело Мохаммада Амина, которого арестовали в августе 2020 года за незаконную перевозку более 16 коров вместе с телятами в переполненном грузовике, в котором животные не могли лечь, есть или пить.

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Мужчину привлекли к ответственности по закону штата Гуджарат о сохранении животных от 2017 года, закону о предотвращении жестокого обращения с животными от 1960 года, приказа о контроле за транспортировкой животных в штате Гуджарат от 1975 года, закона штата Гуджарат об основных товарах и контроле над животными от 2015 г., а также закона о транспортных средствах от 2015 года.

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