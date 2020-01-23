Суд в США отклонил иск пассажиров к «Аэрофлоту» на $10 млн

Группа пассажиров, опоздавшая на рейс из Шереметьево в США, обвиняла «Аэрофлот» в умышленной плохой организации процесса регистрации на борт и требовала компенсацию. Суд отклонил все претензии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Федеральный суд Северного округа штата Иллинойс отказался удовлетворить иск группы пассажиров к авиакомпании «Аэрофлот» на $10 млн, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Иск был подан в январе 2019 года (в нем также фигурировала финская авиакомпания Finnair, выполнявшая совместные рейсы) со стороны нескольких человек, жителей штата, которых не допустили на борт «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Шереметьево в Чикаго (транзитом через Хельсинки). По версии истцов, российский перевозчик плохо организовал процесс регистрации, из-за чего они опоздали на рейс.

В результате, как утверждали истцы, они понесли убытки на сумму несколько тысяч долларов. «Аэрофлот» обвинили в «продолжительном, постоянном и умышленном» нарушении Монреальской конвенции (о правилах воздушной перевозки. — РБК) и вымогательстве по закону RICO (об инвестировании полученных от рэкета капиталов. — РБК). Впоследствии к иску присоединились еще несколько человек, сумма претензий выросла до $10 млн. «Аэрофлот» называл иск попыткой давления на компанию и указывал, что пассажиры сами опоздали на рейс.

По данным агентств, суд постановил отклонить все требования истцов к «Аэрофлоту», согласившись с доводами защиты авиакомпании, согласно которым описываемые в иске события происходили вне юрисдикции американского суда. Кроме того, судья указал, что Монреальская конвенция касается случаев смерти пассажира или полученных им травм, однако подобных инцидентов в деле нет. Факт вымогательства также обоснован не был, заключил суд.