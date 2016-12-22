Собянин назначил главой управы избитого осенью гражданского активиста

Главой управы Филевский парк стал муниципальный депутат района Крылатское Роман Мирошниченко, которого в сентябре избили неизвестные

Роман Мирошниченко (Фото: пресс-служба партии «ЯБЛОКО»)

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил главой управы района Филевский парк муниципального депутата из Крылатского, председателя регионального общественного движения «Спасем Крылатские холмы» Романа Мирошниченко.

В распоряжении, опубликованном на сайте мэрии, сказано, что с Мирошниченко Романом Евгеньевичем заключается контракт сроком на год. Мирошниченко подтвердил РБК, что распоряжение о его назначении подписано, но в должность он пока не вступил.

Переговоры о назначении начались в конце декабря, рассказал Мирошниченко. На муниципальных выборах 10 сентября в совет депутатов района Филевский парк прошли шесть независимых кандидатов. «Это наложило определенный отпечаток на взаимодействие районной власти с депутатами. Видимо, на первом этапе «притирки» предыдущий глава управы не справился. Насколько мне известно, на очень высоком уровне было принято решение применить инновационный подход к управлению районом — назначить главу управы из активного сообщества жителей», — говорит Мирошниченко.

Муниципальные депутаты Филевского парка до сих пор не выбрали председателя. Одно из заседаний совета в ноябре закончилось дракой между независимыми депутатами и членами «Единой России». Прежний глава управы Руслан Осипенко был уволен 20 декабря вместе с руководителями управ Ховрино и Некрасовка «за невнимательное отношение к вопросам жителей», о чем Собянин сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Обязанности главы управы исполняет первый заместитель по ЖКХ Рустем Шакиров.

«Отставка Осипенко, думаю, связана с результатами выборов», — сказал РБК муниципальный депутат района Филевский парк Вадим Коровин. По его словам, Осипенко вынудили уйти по собственному желанию. РБК ознакомился с копией распоряжения Собянина об увольнении Осипенко «по собственной инициативе». На вопрос о Мирошниченко Коровин сказал, что «мало знаком с ним, но готов работать с любым руководителем».

В конце сентября Мирошниченко сообщил, что его избили неизвестные, и связал нападение с защитой Крылатских холмов. Часть территории холмов находится в долгосрочной аренде у ЗАО «Лата-Трэк». Местные жители жаловались, что компания ограничила доступ в парк и пробурила несколько скважин для «геологического изучения недр».

Районные активисты также выступают против планов строительства на Крылатских холмах туристического комплекса с торговыми павильонами. В социальных сетях есть несколько групп по защите Крылатских холмов, которые обмениваются взаимными обвинениями в провокациях.