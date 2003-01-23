Россия возобновила подачу электроэнергии в Грузию

Сегодня вечером возобновилась подача российской электроэнергии в Грузию. Об этом РБК сообщили в министерстве топлива и энергетики республики.

Это стало возможным после подписания соответствующего договора между РАО "ЕЭС России" и энергораспределительной компанией AES . Согласно документу, ежедневно Тбилиси будет получать 150 МВт электроэнергии. Вместе с электроэнергией, вырабатываемой на Ингури ГЭС, это позволит в течение 18 часов обеспечивать подачу электричества населению города.

Сегодня же министр топлива и энергетики Грузии Давид Мирцхулава поблагодарил президента России Владимира Путина за распоряжение восстановить в течение суток газопровод Северная Осетия - Закавказье. По словам министра, возобновление подачи газа смягчит энергокризис в Тбилиси, так как заработает один из блоков Тбилисской ГРЭС, целиком зависящей от поставок российского топлива. С началом поставок газа возобновится и импорт электроэнергии из Армении в объеме 60 МВт в сутки.

Напомним, что сегодня состоялась в Москве рабочая встреча президента В.Путина и председателя правления РАО "ЕЭС России" А.Чубайса, на которой глава энергохолдинга заявил, что указание президента об экспорте энергии в Грузию будет выполнено в ближайшее время.