Гинцбург ушел с поста директора Центра имени Гамалеи

Руководителем НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи стал академик РАН Денис Логунов, ранее занимавший должность заместителя директора по научной работе, сообщил Минздрав России.

Ранее занимавший этот пост академик РАН Александр Гинцбург будет работать научным руководителем центра.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поблагодарил его за «большой рывок» в области эпидемиологии и микробиологии.

«Благодаря центру мы стали первой в мире страной с вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, которую поставили более, чем в 70 стран мира», — подчеркнул Мурашко.

