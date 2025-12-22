 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Гинцбург ушел с поста директора Центра имени Гамалеи

Академик Логунов назначен директором Центра имени Гамалеи вместо Гинцбурга
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Руководителем НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи стал академик РАН Денис Логунов, ранее занимавший должность заместителя директора по научной работе, сообщил Минздрав России.

Ранее занимавший этот пост академик РАН Александр Гинцбург будет работать научным руководителем центра.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поблагодарил его за «большой рывок» в области эпидемиологии и микробиологии.

«Благодаря центру мы стали первой в мире страной с вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, которую поставили более, чем в 70 стран мира», — подчеркнул Мурашко.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Александр Гинцбург Центр имени Гамалеи
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Сборная России завершила год на 33-й позиции в рейтинге ФИФА Спорт, 15:35
Украина получила от ЕС последний в 2025 году транш в €2,3 млрд Политика, 15:34
Не только Miro: визуализация бизнес-процессов — топ-5 инструментов Образование, 15:34
Экс-глава Ростовского облсуда получила 15 лет за взятки Общество, 15:31
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
От слова к делу. Итоги конференции Сбербанка «FI Day. ИИ & Блокчейн» Крипто, 15:30
Третий россиянин принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде Спорт, 15:29
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Рябков заявил об оставшихся серьезных вопросах к США по Украине Политика, 15:27
Суд отменил выселение многодетной семьи из квартиры по «схеме Долиной» Общество, 15:25
Lada Iskra впервые вошла в топ-10 по продажам в России Авто, 15:21
В Euroclear оценили отказ ЕС от конфискации российских активов Политика, 15:21
Трое отравившихся карбонарой в Люберцах попали в больницу Общество, 15:20
Путин объяснил Пашиняну, как стоит Александровская колонна Политика, 15:19
Последнее генконсульство России закрылось в Польше Политика, 15:16