Новый год 2024 ,
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Как выглядит главная новогодняя елка России. Видео
В Кремле установили главную новогоднюю елку России
На Соборной площади Кремля установили и украсили главную новогоднюю елку России.
Дерево привезли из Щелково. Возраст ели составляет 84 года, высота — 25 м, а диаметр ствола — 60 см.
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