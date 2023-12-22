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Новый год 2024 ,  
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Как выглядит главная новогодняя елка России. Видео

В Кремле установили главную новогоднюю елку России
Сюжет
Новый год 2024

Как выглядит главная новогодняя елка России. Видео
Video

На Соборной площади Кремля установили и украсили главную новогоднюю елку России.

Дерево привезли из Щелково. Возраст ели составляет 84 года, высота — 25 м, а диаметр ствола — 60 см.

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Теги
Новый Год новогодняя елка Кремль
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