Терабайты знаний: как за год изменилась «Московская электронная школа»

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Развитие цифровых сервисов для образования — одна из ключевых задач Москвы. «Московская электронная школа» (МЭШ), запущенная в 2016 году, сегодня превратилась в одну из крупнейших в мире цифровых образовательных платформ по числу пользователей и набору электронных сервисов и инструментов. К опыту столицы проявляют большой интерес регионы страны, а сама МЭШ уже вышла за рамки школьного образования, став доступной в колледжах. Рассказываем, как за год изменилась платформа, какие новые возможности в ней появились в 2023 году и чего ожидать от МЭШ в ближайшем будущем.

Масштабы МЭШ

По данным столичного департамента образования, сегодня доступ к сервисам МЭШ в Москве имеют более 3 млн пользователей — родителей, учеников и учителей. Подсистемы и сервисы МЭШ выступают основой для регионального сегмента федеральной образовательной системы «Моя школа», которая уже охватывает Московскую и Калужскую области. Это еще свыше 2 млн пользователей. Вскоре к проекту присоединятся все образовательные учреждения Татарстана.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

За шесть лет своего развития МЭШ сформировала новую образовательную реальность с электронными сервисами и цифровыми материалами. «Все эти годы мы занимаемся тем, чтобы система была максимально удобна и с точки зрения сервисов, и с точки зрения опыта использования для всех наших потребителей», — подчеркивает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Терабайты цифровых материалов

В «Библиотеке МЭШ» сегодня собрано более 1,6 млн образовательных материалов — от тестовых заданий и сценариев уроков до виртуальных лабораторий и материалов для подготовки к экзаменам. Добавлять материалы могут как специализированные отечественные разработчики, так и обычные учителя. Все материалы проходят обязательную модерацию экспертами.

Объем цифровых образовательных материалов, доступных в МЭШ, сегодня приближается к 54 Тб. Это сопоставимо 13,5 тыс. фильмов или 27 тыс. часов HD-видео. Материалы доступны бесплатно любому пользователю из любой точки России. За прошлый учебный год к ним каждый месяц обращались в среднем: школьники — 5,7 млн раз, учителя — 6,5 млн раз, родители — 540 тыс. раз.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В этом учебном году в «Библиотеке МЭШ» обновили виртуальную лабораторию «МЭШ.Информатика» для учащихся 5–11-х классов. Она пополнилась коллекцией дополнительных материалов, рекомендованных к выполнению заданий, которые расширят возможности ребят для саморазвития, подготовки к олимпиадам и выпускным экзаменам. А учителя, в свою очередь, теперь могут наполнять раздел с курсами в лаборатории, создавать собственные задания с автопроверкой и прикреплять их к уроку или домашнему заданию. Общее число виртуальных лабораторий в МЭШ в этом году достигло 42.

Дневник МЭШ как личный органайзер

Столичные власти позиционируют МЭШ как живую, постоянно развивающуюся систему, расширяя и совершенствуя ее возможности. В 2023 году «Московская электронная школа» продолжила расширять набор образовательных сервисов и возможностей для всех участников образовательного процесса — педагогов, учеников и родителей.

Так, с этого года электронный дневник МЭШ фактически стал полноценным личным органайзером школьника. Теперь в нем не только расписание уроков и домашние задания, но и расписание городских кружков и секций, на которые ребенок записался на портале mos.ru или в школе.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В расписании доступна информация и о дополнительных школьных мероприятиях. Речь может идти, например, о занятиях по волейболу в спортивном зале или сборке квадрокоптера на IТ-полигоне. Причем если мероприятие проводится онлайн, присоединиться к нему можно будет по ссылке прямо из расписания.

Кроме того, у школьников теперь есть возможность самостоятельно вносить в расписание какие-то личные мероприятия. Все эти нововведения, объясняют столичные власти, помогают детям тренировать навыки тайм-менеджмента, а родителям видеть реальную картину школьной и внеурочной нагрузки детей.

В 2023 году мобильное приложение «Дневник МЭШ» стало победителем премии «Золотое приложение» в номинации «Образовательный сервис», а в категории «Лучшее приложение для потребителя» заняло третье место. В тематической номинации «Комплексные услуги» премии Workspace Digital Awards мобильный сервис взял серебро. В премии Tagline Awards его отметили в подноминациях «Из офлайна в онлайн» (серебро) и «Лучшее мобильное приложение для государственной организации» (бронза).

Самостоятельная подготовка к ЕГЭ

В электронном дневнике «Московской электронной школы» с 2023 года доступен новый сервис «Экзамены», который помогает старшеклассникам самостоятельно готовиться к сдаче ЕГЭ. В нем представлен широкий набор материалов, который пригодится ученикам для прохождения выпускных испытаний. В зависимости от выбранных для ЕГЭ предметов сформированы подборки. В них размещены видеоразборы заданий экзамена, тесты с автопроверкой для самостоятельного прохождения, рекомендации по заполнению бланков, видеоматериалы с советами психологов для подготовки к экзаменам. В 2024 году всю информацию актуализируют с учетом стартующей экзаменационной кампании. В сервисе «Портфолио учащегося» 11-классники могут получить автоподборку вузов и специальностей, рекомендованных для поступления. Она формируется на основании баллов, полученных выпускниками на экзаменах.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В 2023 году всего к электронному дневнику и электронному журналу (веб и мобильные приложения) пользователи обращались свыше 476 млн раз. Учащиеся и родители обращались к электронному дневнику 418,9 млн раз. Из них 126,8 млн визитов было через веб и 292,1 млн — через мобильное приложение «Дневник МЭШ». Учителя обращались к электронному журналу в 2023 году 57,7 млн раз. Более 46 млн визитов было через веб и свыше 11 млн раз — через мобильное приложение «Журнал МЭШ».

Отчеты об успеваемости

Еще одна новинка этого года — автоматические отчеты для родителей об успехах детей, учащихся во 2–11-х классах. Они формируются каждые две-три недели и наглядно показывают мамам и папам динамику успеваемости ребенка по всем предметам, сведения о задолженностях, о посещаемости школы, а также результаты прохождения диагностик, участия в олимпиадах, достижения в спорте и творчестве. Наглядность придают графические объекты и цветовые выделения.

Новая функция МЭШ, по задумке столичных властей, призвана дать родителям возможность глубже погрузиться в школьную жизнь ребенка, узнать о его достижениях и сложностях, а также вовремя помочь ему и мотивировать на успех. «Умелое насыщение традиционного образования возможностями, которые дают нам современные технологии, позволяет нам добиться беспрецедентной достоверности, прозрачности, открытости. Еще десять лет назад это было невозможно, а сегодня это наша реальность и мы активно пользуемся всеми ее возможностями», — поясняет вице-мэр Ракова.

Также сделать общую картину освоения учебной программы еще более понятной призван новый раздел с рейтингом ребенка в классе. В нем представлен общий рейтинг ребенка по всем предметам или по каждому предмету в отдельности, включая динамику изменений по дням.

МЭШ теперь и в колледжах

В 2023 год «Московская электронная школа» впервые зашла в столичные колледжи. С начала учебного года к МЭШ подключили первые 20 колледжей, оснастив их необходимым оборудованием. Студенты и преподаватели этих учебных заведений получили доступ к МЭШ со всеми его сервисами, включая мобильные приложения. Ожидается, что к концу учебного года МЭШ заработает во всех столичных колледжах.

Подключая колледжи к МЭШ, власти рассчитывают автоматизировать ряд образовательных процессов, сохранить преемственность между средним и профильным образованием, избавить педагогов от излишней бумажной волокиты и дать возможность студентам продолжать пользоваться привычными со школы инструментами и сервисами.

Будущее МЭШ

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Следующая цель в развитии МЭШ — персонифицированный подход к каждому ученику с помощью искусственного интеллекта. Ожидается, что система будет помогать учащимся, выдавая рекомендации по устранению дефицитов в обучении и выбору программ с учетом интересов и способностей школьников. «Мы активно работаем над настройкой системы искусственного интеллекта для выстраивания персонализированной поддержки в обучении детей. Зрелость системы и большой массив данных позволяют выйти на этот этап развития. Это, безусловно, определит в будущем новое качество образовательных результатов, построенное на индивидуальном подходе к каждому ребенку», — резюмировала заммэра Ракова.