Куратор научных разработок в ФСБ ушел в отставку

Глава научно-технической службы ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев ушел в отставку, говорят источники РБК. Это подразделение, как указано в открытых данных, отвечает за разработку технических средств и их испытания

Вид на здание ФСБ (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

В середине декабря руководитель научно-технической службы ФСБ, генерал-полковник Эдуард Черновольцев ушел в отставку по достижении пенсионного возраста. Об этом РБК сообщили два источника на ИТ-рынке, информацию подтвердил источник, близкий к ФСБ.

Черновольцев входил в состав правительственной комиссии по координации судебно-экспертной деятельности с правом решающего голоса, а также в состав комиссии по радиочастотам, следует из публичных материалов этих комиссий.

РБК направил запрос в пресс-центр ФСБ.

В состав службы, как следует из публичных источников информации, входят научный институт, занимающийся обеспечением общественного порядка и безопасности, а также лаборатории и НИИ, которые проводят научные изыскания и технические испытания.

В 2020 году РБК сообщал, что руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев обращался в Минкомсвязь с напоминанием, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны быть согласованы со спецслужбами.