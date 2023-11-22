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Общество ,  
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Певец Кай Метов стал свидетелем по делу о хищении 200 млн руб.

МВД завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении риелтора Елены Филипповой. Свидетелями обвинения стали певец Кай Метов и сын сенатора Сергея Брилки Иван
Кай Метов
Кай Метов (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Следователь УВД по Юго-Западному административному округу ГУ МВД по Москве отправил в Кузьминский районный суд материалы дела о хищении более 200 млн. руб., обвиняемой по которому проходит риелтор Елена Филиппова. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Дело было возбуждено еще в 2019 году по статье мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Тогда источник РБК сообщал, что Филиппова была деловым партнером певца и композитора Кая Метова. По данным СПАРК, Филиппова и Метов до 2018 года владели строительной компанией ООО «Инвестиционная компания КМП». Филиппова также являлась ее генеральным директором. До 2017 года компания «Инвестиционная компания КМП» носила название ООО «Кай Метов Продакшн». В июле 2020 года фирма была исключена из единого реестра юрлиц как недействующая.

По версии следствия, Филиппова занимала деньги для покупки жилых помещений на первых этажах зданий в центральной части города. Она переводила квартиры в нежилой фонд, переделывала их под офисы или торговые помещения и продавала по более высокой цене, сообщил источник.

В материалах дела говорится, что Филиппова в 2013 году, «имея преступный умысел, направленный на незаконное обогащение», похитила у предпринимателя Надежды Соколовой 164 млн. руб. под предлогом инвестирования денежных средств. После трех лет дружеских отношений Филиппова попросила у Соколовой 68 млн. руб в долг и предложила подруге вложиться в «интересное помещение» на Тверском бульваре. Чтобы найти средства Соколова продала квартиру на Кутузовском, ранее купленную у Филипповой.

Еще одним потерпевшим по делу проходит бывший руководитель ООО «Новохоперский хлеб» Алексей Елисеев. Он сейчас отбывает наказание по другому уголовному делу, связанному с заказным убийством делового партнера Елены Филипповой.

По словам собеседников РБК, в показаниях Елисеев сообщал, что вкладывал деньги в бизнес Филипповой, вместе они реализовали несколько сделок. Сперва он тщательно проверял всю документацию, но затем подружился с женщиной и «утратил бдительность».

Кай Метов, по словам собеседника РБК, сообщил следствию, что познакомился с Филипповой на гастролях в Иркутске. Он также рассказал, что затем женщина приехала в Москву и здесь они стали общаться чаще. Метов стал инвестировать в бизнес Филипповой и когда узнал, что она признана банкротом, обратился в арбитражный суд.

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Банкротом суд признал Филиппову в феврале 2016 года. Основанием для обращения в суд стало требование на $1,3 млн.  Филиппова «создала искусственных кредиторов с целью избавиться от обязательств перед настоящими кредиторами», заявил РБК адвокат Дмитрий Щадрин, представляющий интересы Надежды Соколовой.

По данным источника, следствие считает, что сын сенатора от Иркутской области Сергея Брилки Иван помогал Филипповой с банкротством, но не знал, что деньги были похищены.

Метов и Брилка, по словам собеседников РБК, проходят по делу свидетелями обвинения.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве. Кай Метов отказался от комментариев и сообщил, что прошло много лет и он ничего не помнит. Брилка подтвердил РБК, что является свидетелем по этому делу.

Кай Метов родился в Караганде в 1964 году. Окончил Центральную музыкальную школу Московской консерватории. Затем руководил ВИА «Молодость», работал звукорежиссером и аранжировщиком. В начале 1990-х записал популярный альбом Position № 2. С 2011 по 2014 год являлся совладельцем ночного клуба «Кай Метов» в гостинице «Метрополь».

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Кай Метов мошенничество Сергей Брилка

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