Умер основавший бренд Burton «крестный отец» сноубординга

В США в возрасте 65 лет от рака умер Джейк Бертон Карпентер. Основанная им в конце 1970-х компания Burton Snowboards выпускает продукцию для сноубордистов

Джейк Бертон Карпентер (Фото: Alden Pellett / AP)

В США в возрасте 65 лет умер сноубордист, основатель бренда Burton Snowboards Джейк Бертон Карпентер. Об этом сообщает BBC News.

«Джейк Бертон Карпентер мирно скончался прошлой ночью в окружении близких в результате осложнений рака», — говорится в сообщении компании в Twitter. В электронном письме, адресованном сотрудникам Burton, генеральный директор компании Джон Лейси назвал Карпентера «нашим основателем, душой сноуборда, тем, кто дал нам спорт, который мы так любим».

Впервые рак был диагностирован у Бертона в 2011 году. После нескольких месяцев лечения ему удалось добиться ремиссии. Позже Бертону поставили другой диагноз — синдром Миллера Фишера, редкое аутоиммунное заболевание нервной системы, которое в 2015 году парализовало его на несколько недель.

В начале ноября текущего года он отправил электронное письмо своим сотрудникам. «Вы не поверите, но мой рак вернулся», — написал Бертон, добавив, что полон решимости бороться с этим заболеванием.