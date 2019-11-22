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Умер основавший бренд Burton «крестный отец» сноубординга
В США в возрасте 65 лет от рака умер Джейк Бертон Карпентер. Основанная им в конце 1970-х компания Burton Snowboards выпускает продукцию для сноубордистов
Джейк Бертон Карпентер (Фото: Alden Pellett / AP)

В США в возрасте 65 лет умер сноубордист, основатель бренда Burton Snowboards Джейк Бертон Карпентер. Об этом сообщает BBC News.

«Джейк Бертон Карпентер мирно скончался прошлой ночью в окружении близких в результате осложнений рака», — говорится в сообщении компании в Twitter. В электронном письме, адресованном сотрудникам Burton, генеральный директор компании Джон Лейси назвал Карпентера «нашим основателем, душой сноуборда, тем, кто дал нам спорт, который мы так любим».

Впервые рак был диагностирован у Бертона в 2011 году. После нескольких месяцев лечения ему удалось добиться ремиссии. Позже Бертону поставили другой диагноз — синдром Миллера Фишера, редкое аутоиммунное заболевание нервной системы, которое в 2015 году парализовало его на несколько недель.

В начале ноября текущего года он отправил электронное письмо своим сотрудникам. «Вы не поверите, но мой рак вернулся», — написал Бертон, добавив, что полон решимости бороться с этим заболеванием.

Бертона называют «крестным отцом» сноубординга. Он решил основать Burton Snowboards в 1977 году, построив первую в мире фабрику по производству сноубордов. Со временем сноубординг стал очень популярен, а в 1998 году впервые вошел в программу зимней Олимпиады. «У меня было видение, что это спорт, что это больше, чем просто катание на доске по снегу», — сказал Бертон в интервью AP в 2010 году.

В 2013 году компания контролировала порядка 40–45% на рынке сноубордов. По состоянию на 2015 год годовой объем продаж Burton превышал $500 млн. В дополнение к сотням розничных магазинов, которые продают товары компании, Burton имеет 30 флагманских бутиков в США, еще 11 — в Европе.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: сноуборд
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