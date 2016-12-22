МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспорта

В случае обращения за загранпаспортом по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации, срок оформления документа сократится до трех месяцев. Ведомство подготовило соответствующий приказ

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Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа о сокращении сроков оформления заграничных паспортов россиянам, которые подают документы по месту фактического пребывания. Сейчас срок оформления паспорта в данном случае составляет четыре месяца, ведомство предлагает ограничить его тремя месяцами, следует и проекта документа, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту приказа сказано, что он подготовлен во исполнение соответствующего закона. Госдума приняла его в феврале 2018 года. Речь идет о поправках в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Инициатива о сокращении сроков оформления загранпаспорта по месту пребывания исходит от правительства. Разработка законопроекта началась еще в 2017 году. По задумке правительства, сокращение сроков позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки.

Согласно действующему законодательству, максимальный срок оформления заграничного паспорта по месту фактического пребывания составляет четыре месяца, если гражданин подает документы по месту регистрации, то максимальный срок — один месяц. В экстренных случаях (лечение, тяжелая болезнь или смерть родственника) загранпаспорт можно оформить за три дня.