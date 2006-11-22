В Америке изобрели пиво-шампанское

Недавно на мировом фестивале пива Beertopia, который прошел в Нью-Йорке, был представлен уникальный новый продукт Champagne Lager, известный в США как Champagne Beer – светлое пиво-шампанское.

Новаторство этого напитка - в дразнящем и искушающем ваш вкус сочетании пива и шампанского. Пренебрегая правилом, существующим в мире алкогольной продукции, что виноград и хмель нельзя употреблять вместе, многие посетители фестиваля не только с энтузиазмом попробовали новый напиток, но и оценили его по достоинству.

Являясь новой категорией алкогольной продукции, этот экспортный торговый продукт лондонской компании Cobra Beers делает процесс употребления пива гламурным, правда, ценители шампанского приобретут в своем любимом напитке немного больше калорий.

«Данный продукт поистине уникален, - говорит вице-президент отдела маркетинга Cobra Beers Хошенг Ченой. - Мы называем его праздничной альтернативой традиционному пиву».

Дважды перебродивший во всемирно известной пивоварне Rodenbach напиток, содержащий в себе 8% алкоголя, являет собой воплощение всех особенностей своих ингредиентов. Выпускается Champagne Beer в гладких темных бутылках объемом 750 мл с надписью «В этот праздничный сезон у тебя есть и пиво, и шампанское!». К слову, уникальный напиток уже продается в Америке всего по 12 долларов за бутылку.

В последнее время производители алкоголя все чаще придумывают что-нибудь эдакое. Так, например, «Бизнес-Стиль» уже писал о том, что в Англии придумали газированную водку, которая уже начала покорять мир.

по материалам style.rbc.ru