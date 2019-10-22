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Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре
Участникам шоу телеканал «Спас» предлагает в течение месяца прожить послушником в Нило-Столобенской пустыни, расположенной на острове в озере Селигер
Монастырь Нило-Столобенская пустынь (Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС)

Телеканал «Спас» объявил о запуске шоу «Остров», «первого реалити со смыслом», участникам которого предлагается провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

«Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Остров, который может изменить твою судьбу. Съемки начнутся уже в ноябре», — говорится в анонсе телеканала.

Добровольцам, желающим принять участие в «проекте-откровении» и найти «ответы на вопросы, которые давно беспокоят», предлагается присылать свои заявки.

РБК направил запрос гендиректору и генеральному продюсеру телеканала «Спас» Борису Корчевникову, а также председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде и в пресс-службу Московского патриархата.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь Тверской епархии находится на острове Столобный на озере Селигер. По преданию, именно на этом острове в XVI веке совершал свои подвиги преподобный Нил Столобенский.

«27 лет провел преподобный Нил на острове в уединении, проводя дни и ночи в молитве и богомыслии, он не позволял себе ни на минуту присесть или прилечь, но в случае крайнего изнеможения, стоял, опираясь на деревянные крюки, вбитые в стену его кельи», — говорится на сайте монастыря.

С ноября 2016 года ООО «Спас ТВ» на 100% принадлежит, по информации ЕГРЮЛ, религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)».

Телеканал «Спас» входит в так называемый второй цифровой мультиплекс — пакет каналов, вещающих на одной частоте. После отключения в октябре 2019 года аналогового вещания в России два цифровых мультиплекса (и, таким образом, «Спас») должны быть доступны всему населению России. Безвозмездно «Спас», как и другие каналы мультиплексов, должны в своих сетях распространять все кабельные и спутниковые операторы.

Среднесуточная доля канала «Спас» по итогам 2018 года составила, по данным Mediascope, 0,4% от всех зрителей старше 4 лет: лишь 0,4% россиян, смотревших телевизор, выбирали программы этого вещателя.

В 2018 году выручка ООО «Спас ТВ», управляющего телеканалом, достигла по РСБУ 154 млн руб., убыток от основной деятельности — 211 млн руб., чистая прибыль — 31 млн руб.

Авторы: Евгений Калюков, Сергей Соболев
При участии: Александр Атасунцев
Теги: «Спас», реалити-шоу
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