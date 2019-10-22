Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре

Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре

Участникам шоу телеканал «Спас» предлагает в течение месяца прожить послушником в Нило-Столобенской пустыни, расположенной на острове в озере Селигер

Монастырь Нило-Столобенская пустынь (Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС)

Телеканал «Спас» объявил о запуске шоу «Остров», «первого реалити со смыслом», участникам которого предлагается провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

«Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Остров, который может изменить твою судьбу. Съемки начнутся уже в ноябре», — говорится в анонсе телеканала.

Добровольцам, желающим принять участие в «проекте-откровении» и найти «ответы на вопросы, которые давно беспокоят», предлагается присылать свои заявки.

РБК направил запрос гендиректору и генеральному продюсеру телеканала «Спас» Борису Корчевникову, а также председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде и в пресс-службу Московского патриархата.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь Тверской епархии находится на острове Столобный на озере Селигер. По преданию, именно на этом острове в XVI веке совершал свои подвиги преподобный Нил Столобенский.