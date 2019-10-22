Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

Ранее во вторник в СМИ появились сообщения, что дочь иранского посла совершила самоубийство. В посольстве заявили, что у нее был сердечный приступ

Мехди Санаи (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Дочь посла Ирана в Москве Мехди Санаи умерла после сердечного приступа, сообщили РБК в посольстве Ирана.

Появившиеся сообщения о суициде в дипмиссии назвали провокацией. «Такого не было, посольство это опровергает. У нее был сердечный приступ вчера, к сожалению, в результате сердечного приступа она погибла», — уточнили в посольстве.

Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны. На родине она наблюдалась у психолога, писало издание, добавляя, что погибшая жила на две страны, а последний раз приехала в Россию четыре месяца назад.

Собеседник «Интерфакса» также говорил, что дочь посла утром 22 октября совершила суицид.

Мехди Санаи является чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России с 2013 года. Автор книг, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, до этого он работал на различных должностях в посольствах в Казахстане и России, был депутатом парламента.