Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Выросла доля россиян с деньгами только на еду, Цукерберг заявил о вмешательстве России в выборы, США связали взрыв под Северодвинском с подъемом ракеты, спрос на бензин в России рекордно упал; главные новости — в обзоре РБК

Росстат сообщил о росте доли семей с деньгами только на еду и одежду

По оценкам ведомства, доля российских семей, чьих доходов хватает только на еду и одежду, выросла в 2019 году до 49,4%.

Доля семей, сообщивших, что у них нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования, а денег хватает только на еду и одежду, растет в текущем году уже два квартала подряд как в поквартальном, так и в годовом выражении.

При этом доля домохозяйств, у которых покупка автомобиля, квартиры или дачи вызывает затруднения, также увеличилась в 2019 году: в первом квартале — на 1,9 п.п., до 31,7%, а во втором — на 2 п.п., до 32,6%. В Росстате назвали это положительной тенденцией.

Респондентов, сообщивших, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, стало меньше в 2019 году.

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