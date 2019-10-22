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МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
Сотрудники ГИБДД Московской области устанавливают обстоятельства наезда на пешехода под Красногорском. В ДТП участвовал автомобиль службы протокола премьер-министра Дмитрия Медведева
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.

Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции. По словам собеседника в полиции, наезд был совершен на пешеходном переходе возле остановки «Пожарная часть». «За рулем автомашины был водитель «Автобазы №2» Управделами президента, который не уступил дорогу пешеходу», — рассказал источник. Переходивший дорогу мужчина упал на капот затормозившей машины. «Со слов водителя, он вышел из автомобиля, убедился, что пешеход не получил серьезных травм, и уехал с места ДТП», — рассказал источник в полиции. Он добавил, что вызывать ГИБДД водитель не стал.

После происшествия пострадавший пешеход обратился с заявлением в полицию, отметил источник. Сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств происшествия.

«Машина прибыла в автоколонну с разбитым передним стеклом, — сообщили в автопредприятии, — в настоящее время она стоит в гараже, так как является объектом дознания».

После происшествия руководство правительственной автобазы («Автобазы №2») расклеило рекомендации для водителей автоколонны, рассказал источник в транспортном предприятии. В рекомендациях (копия есть у РБК) говорилось, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен сбросить скорость, оценить обстановку и только после этого проезжать переход. А также водители должны «внимательно следить за дорожной обстановкой и действиями других участников движения.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области. В Управлении делами президента, курирующем деятельность правительственных гаражей, отказались от комментариев.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: ДТП, Управделами президента
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