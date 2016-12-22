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МЧС закроет последние региональные центры до конца года
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МЧС закроет последние региональные центры до конца года
Общество, 17:07
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МЧС закроет последние региональные центры до конца года
До конца года ведомство завершит реорганизацию, упразднив четыре оставшихся региональных центра. Их функции передадут главным управлениям МЧС по каждому региону
Игорь Кобзев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

МЧС до конца 2018 года упразднит все свои региональные центры, завершив переход с четырехуровневой на трехуровневую систему управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности замглавы ведомства Игоря Кобзева.

«До конца 2018 года планируется завершить второй этап этой работы и осуществить переход на трехуровневую систему управления», — рассказал он. «Что касается центров управления в кризисных ситуациях региональных центров, то их правопреемниками станут ГУ МЧС по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирской и Ростовской областям», — уточнил Кобзев.

По словам Кобзева, полномочия последних четырех региональных центров — Центрального, Южного, Сибирского и Северо-Западного — будут переданы ​ главкам МЧС по субъектам Российской Федерации. 

Как рассказал источник РБК, процесс был запущен Владимиром Пучковым, который, возглавляя МЧС, подписал приказ о реорганизации региональных центров в 2016 году. По его словам, закрытие региональных центров проводится для экономии средств. «Освободившиеся деньги и штатные единицы будут переданы в региональные областные подразделения», — рассказал источник РБК.

Переход МЧС на трехуровневую систему управления (министерство — субъект федерации — пожарно-спасательный гарнизон) был начат 1 января 2017 года. Тогда были упразднены Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный региональные центры МЧС. Функции упраздненных центров МЧС были переданы четырем оставшимся региональным центрам — Центральному, Южному, Сибирскому и Северо-Западному. 

Авторы: Наталья Демченко, Дмитрий Серков.
Теги: ГУ МЧС России
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