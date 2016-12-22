«Сложное время, санкции»: Евгений Миронов о руководстве Театром наций
Общество, 14:00
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«Сложное время, санкции»: Евгений Миронов о руководстве Театром наций
Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов о том, зачем нужно воспитывать зрителя, почему каждый худрук рискует попасть под арест, работе со спонсорами и другом — в проекте телеканала РБК «Театр одного актера»
00:13 О начале работы в Театре наций
01:27 О вызовах в работе
02:59 От чего пришлось отказаться
06:54 Зачем воспитывать зрителя
07:13 Об оценке эффективности своей работы
08:46 О работе со спонсорами
10:34 О новом законе о культуре
11:27 Почему действующая система госзакупок мешает театрам
12:45 Почему каждый худрук рискует попасть под арест
17:08 О деле Кирилла Серебренникова
19:45 Может ли худрук быть над политикой