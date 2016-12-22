«Сложное время, санкции»: Евгений Миронов о руководстве Театром наций

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов о том, зачем нужно воспитывать зрителя, почему каждый худрук рискует попасть под арест, работе со спонсорами и другом — в проекте телеканала РБК «Театр одного актера»

00:13 О начале работы в Театре наций 01:27 О вызовах в работе 02:59 От чего пришлось отказаться 06:54 Зачем воспитывать зрителя 07:13 Об оценке эффективности своей работы 08:46 О работе со спонсорами 10:34 О новом законе о культуре 11:27 Почему действующая система госзакупок мешает театрам 12:45 Почему каждый худрук рискует попасть под арест 17:08 О деле Кирилла Серебренникова 19:45 Может ли худрук быть над политикой