ЮАР накрыл снегопад. Видео
В субботу, 21 сентября, на Южно-Африканскую Республику обрушился сильный снегопад, парализовавший движение по некоторым дорогам. По словам местных чиновников, сильнее всего пострадала ключевая автомагистраль N3, соединяющая Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье. Несколько ее участков были закрыты из-за гололеда и плохой видимости, а объездные пути стали непроходимыми, многим пришлось ночевать в машинах.
Правительство провинции Квазулу-Натал сообщило, что некоторым автомобилистам доставили теплые одеяла и воду, застрявшим на дорогах помогают гуманитарные организации, но сколько всего человек нуждается в помощи, пока не известно.
Синоптик южноафриканской метеорологической службы Лутандо Масимини назвал происходящее «экстремальным случаем», он предупредил, что в ближайшие часы может выпасть еще больше снега. В некоторых частях страны ввели оранжевый уровень погодной опасности.
В последний раз небольшой снегопад в Йоханнесбурге был в августе. С сентября по февраль в стране длятся весна и лето, а с марта по август — осень и зима.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта
Подборки лучших вин от Артура Саркисяна
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов