ЮАР накрыл снегопад. Видео

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В субботу, 21 сентября, на Южно-Африканскую Республику обрушился сильный снегопад, парализовавший движение по некоторым дорогам. По словам местных чиновников, сильнее всего пострадала ключевая автомагистраль N3, соединяющая Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье. Несколько ее участков были закрыты из-за гололеда и плохой видимости, а объездные пути стали непроходимыми, многим пришлось ночевать в машинах.

Правительство провинции Квазулу-Натал сообщило, что некоторым автомобилистам доставили теплые одеяла и воду, застрявшим на дорогах помогают гуманитарные организации, но сколько всего человек нуждается в помощи, пока не известно.

Фото: TrafficSA / X Фото: TrafficSA / X Фото: TrafficSA / X Фото: Tuwayz / X Фото: Tuwayz / X Фото: Tuwayz / X Фото: TrafficSA / X Фото: mikadori / X

Синоптик южноафриканской метеорологической службы Лутандо Масимини назвал происходящее «экстремальным случаем», он предупредил, что в ближайшие часы может выпасть еще больше снега. В некоторых частях страны ввели оранжевый уровень погодной опасности.

В последний раз небольшой снегопад в Йоханнесбурге был в августе. С сентября по февраль в стране длятся весна и лето, а с марта по август — осень и зима.