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Строителя главной мечети Крыма задержали по делу о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали учредителей компании-подрядчика стройки крупнейшей мечети Крыма. В мае этого года президент Владимир Путин требовал закончить ее строительство как можно быстрее.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В среду, 20 сентября, сотрудники правоохранительных органов задержали Энвера Эмираджиева, который руководил строительством Соборной мечети в Симферополе, об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами дела. Собеседник не уточнил, связано ли задержание со строительством мечети.

Эмираджиева, которого телеканал «Крым24» называл генеральным директором подрядной организации по строительству Соборной мечети, подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса составляет до 10 лет лишения свободы. Также по подозрению в мошенничестве был задержан бищнесмен Эдуард Кутуков.

По данным РБК Компании, фигуранты дела являются учредителями компании ООО «Индустрия развития». Эмираджиев также руководит этой компанией. В 2022 году компания показала выручку 430,69 млн. руб., прибыль составила 32,52 млн. руб. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

В 2019 году Энверу Эмираджиеву было присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Крым», говорится на сайте Госсовета республики. Он также является членом Совета крымских татар при Главе республики Крым.

О том, что Эмираджиев руководит строительством мечети упоминалось в публикации сайта «Крымские известия». В мае этого года президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям потребовал как можно скорее закончить строительство мечети.

«Подготовили графики. Передали на утверждение. Объект будет сдан в этом году. К сентябрю будет готово, все сдадут. Сейчас заканчиваются фасадные работы. Внутри заканчиваются инженерные сооружения. Работы много», — говорил Эмираджиев после выступления президента телеканалу «Крым 24».

Компании Эмираджиева также строят туристическо-рекреационный комплекс SkySoul Resort и несколько домов в Коктебеле. «Индустрия развития», по данным «Спарк», занималась возведением модульных фельдшерско-акушерских пунктов в селах Крыма.

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Строительство Симферопольской соборной мечети началось в 2015 году на Ялтинской улице. Согласно проекту, помещения мечети смогут вместить 3-4 тыс. человек. Основной зал вместит порядка 1,5 тыс. мужчин, а на балконе смогут молиться 900 женщин. По завершении строительства она должна стать главной соборной мечетью Крыма и Симферополя. Мечеть имеет четыре одинаковых минарета и купол. Высота купола составляет 28 метров, диаметр — 18 метров. Площадь самого здания мечети составляет 1369 кв м. При мечети также ведется строительство медресе и библиотеки. Возводится Соборная мечеть на деньги частных инвесторов, заказчиком-инвестором выступает некоммерческая организация «Фонд поддержки социально-культурных проектов» (фонд Соцпроект). Всего за время строительства инвестировано порядка 6 млрд рублей.

В управлении информационной политики Мининформа Крыма РБК сказали, что не знают о задержании.

«В строительстве их фирма субподрядчик, поэтому особого влияния на ход строительства мы не ожидаем», — сказали РБК в Духовном управлении мусульман Крыма. «Мы не в курсе данного процесса. Но это точно никак не связано с Соборной мечетью Крыма», — подчеркнули там

РБК направил запрос в Министерство строительства и архитектуры Республики Крым. В компании ООО «Индустрия развития» на вопрос о задержании не ответили и положили трубку.

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При участии
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