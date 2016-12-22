Умер декан истфака МГУ Иван Тучков

Сообщение о смерти Тучкова в Facebook разместил знавший его лично искусствовед Петр Баранов. Агентству ТАСС эту информацию подтвердили в пресс-службе МГУ.
«Это правда. Он умер сегодня в районе 7 утра, у него была тяжелая астма, случился приступ, который перешел во что-то. То ли инфаркт, то ли тромб, пока непонятно. Он скончался очень быстро, никакая скорая помощь уже не помогла бы в этой ситуации», — рассказал РБК доцент истфака МГУ, искусствовед Алексей Расторгуев.
Иван Тучков стал деканом исторического факультета столичного университета осенью 2015 года после ухода с этого поста Сергея Карпова. Тучков стал первым искусствоведом, который возглавил этот факультет. До этого он возглавлял отделение истории и теории искусства, на котором работал с 1981 года.
Тучков — доктор искусствоведения. Он автор многочисленных публикаций по искусству итальянского возрождения.