Спасатели не нашли одного человека после удара ВСУ по парому

Поиски продолжаются. Губернатор Краснодарского края ранее говорил, что спасены 17 человек, неизвестна судьба двух

Спасатели продолжают поиски в районе удара Украины по парому в порту Кавказ в Краснодарском крае — ведомство сообщило, что они не могут найти одного человека.

Оперштаб Краснодарского края сообщил об ударе по железнодорожному парому в порту Кавказ около 17:30 мск. На судне начался пожар. Примерно через час паром затонул. На нем было 30 цистерн с топливом, рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.

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Губернатор Вениамин Кондратьев вечером сообщил, что спасли 17 членов экипажа парома, осталось найти двоих.

Незадолго до атаки на Крымском мосту перекрывали движение. Порт находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от переправы.