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Военная операция на Украине ,  
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Спасатели не нашли одного человека после удара ВСУ по парому

Сюжет
Военная операция на Украине
Поиски продолжаются. Губернатор Краснодарского края ранее говорил, что спасены 17 человек, неизвестна судьба двух

Спасатели продолжают поиски в районе удара Украины по парому в порту Кавказ в Краснодарском крае — ведомство сообщило, что они не могут найти одного человека.

Оперштаб Краснодарского края сообщил об ударе по железнодорожному парому в порту Кавказ около 17:30 мск. На судне начался пожар. Примерно через час паром затонул. На нем было 30 цистерн с топливом, рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Спасатели не нашли одного человека после удара ВСУ по парому
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Губернатор Вениамин Кондратьев вечером сообщил, что спасли 17 членов экипажа парома, осталось найти двоих.

Незадолго до атаки на Крымском мосту перекрывали движение. Порт находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от переправы.

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