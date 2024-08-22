Спасатели не нашли одного человека после удара ВСУ по парому
Спасатели продолжают поиски в районе удара Украины по парому в порту Кавказ в Краснодарском крае — ведомство сообщило, что они не могут найти одного человека.
Оперштаб Краснодарского края сообщил об ударе по железнодорожному парому в порту Кавказ около 17:30 мск. На судне начался пожар. Примерно через час паром затонул. На нем было 30 цистерн с топливом, рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.
Губернатор Вениамин Кондратьев вечером сообщил, что спасли 17 членов экипажа парома, осталось найти двоих.
Незадолго до атаки на Крымском мосту перекрывали движение. Порт находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от переправы.
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны
Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota
Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов